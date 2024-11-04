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Depremden aylar sonra fark ettiler! Devasa görüntüsüyle ürkütüyor

Hatay'ın Defne ilçesinde depremin etkisiyle oluşan 3 metre genişliğe ve 4 metre derinliğe sahip devasa yarık Süleyman Öztürk'ün tarlasını ikiye böldü. Depremden uzun bir süre sonra fark edilen yarık görenleri ürkütürken bir yandan da merak uyandırıyor. İşte o devasa yarık...

Depremden aylar sonra fark ettiler! Devasa görüntüsüyle ürkütüyor - Sayfa 1

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde Hatay'ın Defne ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Süleyman Öztürk'e ait 18 dönümlük tarla ikiye ayrıldı.

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Depremden aylar sonra fark ettiler! Devasa görüntüsüyle ürkütüyor - Sayfa 2

İkiye ayrılan tarlada ortaya çıkan 4 metre derinliğe ve 3 metre genişliğe sahip yarık, depremin ardından uzun bir süre sonra vatandaşlar tarafından fark edildi.

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Depremden aylar sonra fark ettiler! Devasa görüntüsüyle ürkütüyor - Sayfa 3

Tarlasındaki devasa yarığı komşularının söylemleri sonrası fark eden Öztürk, gördüğü manzara karşısında ürktü.

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Depremden aylar sonra fark ettiler! Devasa görüntüsüyle ürkütüyor - Sayfa 4

18 dönümlük tarlasının depremin etkisiyle yarıldığını ve ilk gördüğünde korku yaşadığını dile getiren Süleyman Öztürk şunları söyledi:

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