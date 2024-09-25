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  4. Depresyon genç ve yetişkin beyinleri farklı etkiliyor

Depresyon genç ve yetişkin beyinleri farklı etkiliyor

ABD, Çin, İngiltere ve Avustralya'dan bilim insanları, yaşları 12-25 arasında değişen 440'ı depresif bozukluk tanısı konmuş 810 kişinin beynini inceledi. Araştırmacılar, depresyonun genç ve yetişkinlerin beyinlerinde farklı etkilere sahip olduğunu tespit etti.

Depresyon genç ve yetişkin beyinleri farklı etkiliyor - Sayfa 1

Bulguları "Nature Mental Health" dergisinde yayınlanan araştırmada, ABD, Çin, İngiltere ve Avustralya'dan bilim insanları, yaşları 12-25 arasında değişen 440'ı depresif bozukluk tanısı konmuş 810 kişinin beynini inceledi.

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Depresyon genç ve yetişkin beyinleri farklı etkiliyor - Sayfa 2

Araştırmacılar, depresyon tanısı konanların beyin taramalarını, kalan 370 sağlıklı kişinin beyinleriyle karşılaştırdı.

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Depresyon genç ve yetişkin beyinleri farklı etkiliyor - Sayfa 3

Depresyon tanısı konan gençlerin beyin bölgelerinin birbirleriyle iletişiminde bazı aksamalar yaşandığını belirten araştırmacılar, bu aksamaların yetişkinlerde gözlemlenenlerden farklı olduğunu kaydetti. Araştırmacılar ayrıca, bu farklılıkların boyutu sayesinde kişinin depresyon düzeyinin tahmin edilebileceğini aktardı.

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Depresyon genç ve yetişkin beyinleri farklı etkiliyor - Sayfa 4

Depresyon tedavisinde gençlerde ve yetişkinlerde farklılık

Depresyon tedavisinde kullanılan transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) prosedürünün yetişkin hastaların beyinlerindeki aksamaların nerelerde olduğunun bilinmesi nedeniyle yaygın tedavi yöntemi olarak kullanıldığını belirten araştırmacılar, bu durumun gençlerde böyle olmadığını kaydetti.

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