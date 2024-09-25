Depresyon genç ve yetişkin beyinleri farklı etkiliyor

Depresyon tanısı konan gençlerin beyin bölgelerinin birbirleriyle iletişiminde bazı aksamalar yaşandığını belirten araştırmacılar, bu aksamaların yetişkinlerde gözlemlenenlerden farklı olduğunu kaydetti. Araştırmacılar ayrıca, bu farklılıkların boyutu sayesinde kişinin depresyon düzeyinin tahmin edilebileceğini aktardı.