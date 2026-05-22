Dijital çağın gizli tehlikesi: Göz kuruluğu nasıl geçer?
Dijital ekranların hayatımızın merkezinde yer aldığı günümüzde, uzun saatler bilgisayar ve telefon kullanımı göz sağlığımızı tehdit ediyor. Modern yaşamın en yaygın şikayetlerinden biri haline gelen göz kuruluğu, zamanında müdahale edilmediğinde yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürüyor.
GÖZ KURULUĞU NEDİR?
Göz kuruluğu, göz yüzeyini koruyan ve besleyen gözyaşı tabakasının yeterli miktarda üretilememesi veya kalitesinin bozulması durumudur. Normal şartlarda göz kırpma hareketiyle göz yüzeyine yayılan gözyaşı, gözü dış etkenlerden korur ve net görmeyi sağlar. Ancak bu dengenin bozulması, gözün hassas yüzeyinde kuruluk ve tahrişe yol açarak kronik bir rahatsızlığa dönüşebilir.
GÖZ KURULUĞU NEDEN OLUR?
Bu rahatsızlığın en büyük tetikleyicisi, ekranlara bakarken göz kırpma refleksimizin yarı yarıya azalmasıdır. Bunun yanı sıra yaşlanma, hormonal değişimler, nemsiz ve klimalı ortamlar ile bazı sistemik ilaçlar gözyaşı üretimini doğrudan azaltır. Göz kapağındaki yağ bezlerinin tıkanması da gözyaşının hızla buharlaşmasına neden olarak kuruluğu başlatan temel faktörler arasındadır.
GÖZ KURULUĞUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Gözlerde yanma, batma, kaşıntı ve sanki göze kum kaçmış hissi en sık karşılaşılan belirtilerdir. Şaşırtıcı şekilde, gözün kuruluğa tepki olarak refleks üretmesi nedeniyle aşırı sulanma da bir belirti olabilir. Bunlara ek olarak gözlerde kızarıklık, ışığa karşı hassasiyet, bulanık görme ve lens takmakta zorlanma gibi şikayetler de sıkça görülür.
GÖZ KURULUĞU NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Teşhis için uzman bir göz hekiminin yapacağı detaylı bir biomikroskopik muayene gereklidir. Hekimler, gözyaşı üretim miktarını ölçmek için alt göz kapağına özel kağıt şeritler yerleştirilen "Schirmer testi"ni uygularlar. Ayrıca gözyaşının kalitesini ve buharlaşma süresini belirlemek amacıyla özel boyalar içeren solüsyonlar kullanılarak göz yüzeyi incelenir.