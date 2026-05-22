Dijital çağın gizli tehlikesi: Göz kuruluğu nasıl geçer?

GÖZ KURULUĞUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gözlerde yanma, batma, kaşıntı ve sanki göze kum kaçmış hissi en sık karşılaşılan belirtilerdir. Şaşırtıcı şekilde, gözün kuruluğa tepki olarak refleks üretmesi nedeniyle aşırı sulanma da bir belirti olabilir. Bunlara ek olarak gözlerde kızarıklık, ışığa karşı hassasiyet, bulanık görme ve lens takmakta zorlanma gibi şikayetler de sıkça görülür.