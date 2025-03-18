Dijital çağın hastalığı: Nomofobi
İngilizce “no mobile phobia” kelimelerinden gelen nomofobi, cep telefonu ve internet bağlantısını kaybetme korkusudur. Peki, nomofobinin belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
NOMOFOBİ NEDİR?
Teknoloji geliştikçe yaşam şekli de değişti. Cep telefonu ve internet hayatımızın birer parçası haline geldi. Ancak bu durum teknoloji bağımlılığı gibi olumsuzluk sonuçlar doğurabilir ve zamanla nomofobiye dönüşebilir. Peki, nomofobi nedir? Nomofobi, bireylerin telefondan uzak kalma, iletişimi kaybetme ve bilgiye ulaşamama korkusudur.
NOMOFOBİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
- Bireyin telefonu yokken boşluk duygusu yaşaması
- Uyku öncesinde cep telefonlarını kontrol etmek ve uykuya dalana kadar cihazdan gözünü ayırmamak
- Sabahları kalkar kalkmaz ilk iş olarak cep telefonuna bakmak
- Cep telefonunu sürekli elde taşımak ve üzerinde bulundurmak
- Sürekli olarak cep telefonunu kontrol etme ihtiyacı hissetmek
- Telefonunu bir yerlerde unutmak ve telefonun arızalanmasından korkmak