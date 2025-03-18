Dijital çağın hastalığı: Nomofobi

NOMOFOBİ NEDİR?

Teknoloji geliştikçe yaşam şekli de değişti. Cep telefonu ve internet hayatımızın birer parçası haline geldi. Ancak bu durum teknoloji bağımlılığı gibi olumsuzluk sonuçlar doğurabilir ve zamanla nomofobiye dönüşebilir. Peki, nomofobi nedir? Nomofobi, bireylerin telefondan uzak kalma, iletişimi kaybetme ve bilgiye ulaşamama korkusudur.