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Dijital çağın hastalığı: Nomofobi

İngilizce “no mobile phobia” kelimelerinden gelen nomofobi, cep telefonu ve internet bağlantısını kaybetme korkusudur. Peki, nomofobinin belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Dijital çağın hastalığı: Nomofobi - Sayfa 1

NOMOFOBİ NEDİR?

Teknoloji geliştikçe yaşam şekli de değişti. Cep telefonu ve internet hayatımızın birer parçası haline geldi. Ancak bu durum teknoloji bağımlılığı gibi olumsuzluk sonuçlar doğurabilir ve zamanla nomofobiye dönüşebilir. Peki, nomofobi nedir? Nomofobi, bireylerin telefondan uzak kalma, iletişimi kaybetme ve bilgiye ulaşamama korkusudur.

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Dijital çağın hastalığı: Nomofobi - Sayfa 2

NOMOFOBİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Bireyin telefonu yokken boşluk duygusu yaşaması

- Uyku öncesinde cep telefonlarını kontrol etmek ve uykuya dalana kadar cihazdan gözünü ayırmamak

- Sabahları kalkar kalkmaz ilk iş olarak cep telefonuna bakmak

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Dijital çağın hastalığı: Nomofobi - Sayfa 3

- Cep telefonunu sürekli elde taşımak ve üzerinde bulundurmak

- Sürekli olarak cep telefonunu kontrol etme ihtiyacı hissetmek

- Telefonunu bir yerlerde unutmak ve telefonun arızalanmasından korkmak

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Dijital çağın hastalığı: Nomofobi - Sayfa 4

- Telefonun şarjı kritik seviyeye indiğinde stres yapmak

-Şarjın bitmesi korkusuyla her yere sürekli şarj aleti ya da powerbank taşımak

- Telefon olmadığında veya kullanılamadığında, sosyal etkileşimden kaçınma eğilimi

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