Dikkat! Aşırı sıcaklarda aracınızda çakmak ve parfüm bırakmayın! Otomobiliniz kül olabilir

Diyarbakır Merkez 3. Sanayi Sitesinde uzun yıllardır oto tamirciliği yapan Balta, yaz mevsiminde sıcak havaların artmasıyla araç içinde unutulan çakmak, parfüm ve gaz sıkışmasına neden olan eşyaların, araç içinde patlamalarına ve araçların bu sebeple kül olabileceğine dikkat çekti.