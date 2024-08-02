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  4. Dikkat! Aşırı sıcaklarda aracınızda çakmak ve parfüm bırakmayın! Otomobiliniz kül olabilir

Dikkat! Aşırı sıcaklarda aracınızda çakmak ve parfüm bırakmayın! Otomobiliniz kül olabilir

Diyarbakır'da uzun yıllardır oto tamirciliği yapan Hasan Balta, yaz aylarında araç içinde parfüm ve çakmak gibi patlayıcı maddelerin bırakılmasının ciddi tehlikeler oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Dikkat! Aşırı sıcaklarda aracınızda çakmak ve parfüm bırakmayın! Otomobiliniz kül olabilir - Sayfa 1

Diyarbakır Merkez 3. Sanayi Sitesinde uzun yıllardır oto tamirciliği yapan Balta, yaz mevsiminde sıcak havaların artmasıyla araç içinde unutulan çakmak, parfüm ve gaz sıkışmasına neden olan eşyaların, araç içinde patlamalarına ve araçların bu sebeple kül olabileceğine dikkat çekti.

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Dikkat! Aşırı sıcaklarda aracınızda çakmak ve parfüm bırakmayın! Otomobiliniz kül olabilir - Sayfa 2

Yaz aylarında yüksek sıcaklıkların bu maddelerde gaz sıkışmasına neden olup patlamalara yol açabileceğini belirten Balta, şunları söyledi:

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Dikkat! Aşırı sıcaklarda aracınızda çakmak ve parfüm bırakmayın! Otomobiliniz kül olabilir - Sayfa 3

“Bu patlamalar, araç içinde yangına sebep olabilir ve bu da aracın tamamen yanmasına kadar gidebilir.

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Dikkat! Aşırı sıcaklarda aracınızda çakmak ve parfüm bırakmayın! Otomobiliniz kül olabilir - Sayfa 4

Bu yüzden, bu tür maddeleri araç içinde bırakmamak, serin ve güvenli bir yerde muhafaza etmek gerekiyor.

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