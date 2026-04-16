Dirseği sertleşenler dikkat! Meğer sadece kuruluk değil, o hastalıkların habercisiymiş
Vücudun en çok ihmal edilen ancak kuruluğa en meyilli bölgesi olan dirsekler; yanlış alışkanlıklar, mevsimsel değişimler ve yapısal özellikler nedeniyle hızla sertleşip çatlayabiliyor. "Dirseklerim neden hep sert?" diyenler için kuruluğun perde arkasındaki nedenleri ve pürüzsüz bir cilt için uygulanması gereken altın kuralları haberimizde derledik. İşte detaylar…
CİLT YAPISININ DOĞAL ÖZELLİKLERİ
Dirsek bölgesindeki deri, vücudun diğer kısımlarına göre daha kalın ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Ancak bu bölgede yağ bezi sayısı oldukça azdır. Yağ bezlerinin azlığı, cildin kendi kendini nemlendirme kapasitesini düşürür. Bu doğal yapısal durum, dış etkenlerle birleştiğinde dirseklerin vücudun geri kalanından çok daha hızlı kurumasına ve sertleşmesine zemin hazırlar.
SÜRTÜNME VE MEKANİK ETKİLER
Gün boyu masa başında çalışırken, ders çalışırken veya yemek yerken dirseklerimizi sert yüzeylere dayama alışkanlığı cildi tahriş eder. "Sürtünme dermatiti" olarak da bilinen bu durum, cildin kendini korumak için kalınlaşmasına ve nasırlaşmasına neden olur. Sürekli baskı altında kalan deri, esnekliğini kaybederek çatlar ve pürüzlü bir görünüm kazanır.
DIŞ ETKENLER VE MEVSİMSEL DEĞİŞİMLER
Hava değişimleri, özellikle kış aylarında düşen nem oranı ve soğuk rüzgarlar dirsek kuruluğunu tetikler. Kapalı ortamlardaki ısıtıcılar havayı kuruturken, sıcak suyla yapılan uzun banyolar cildin koruyucu bariyerini zayıflatır. Ayrıca, sert kimyasallar içeren sabunlar ve deterjanlar, dirsek bölgesindeki az miktardaki yağı da söküp atarak kuruluğu kronik hale getirir.
SAĞLIK SORUNLARI VE VİTAMİN EKSİKLİKLERİ
Dirseklerdeki aşırı kuruluk bazen sadece dış etkenlerle ilgili değildir. Egzama ve sedef gibi deri hastalıkları sıklıkla dirsek bölgesinde belirti gösterir. Ayrıca A ve E vitamini eksiklikleri ile tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidi) cildin genel olarak kurumasına yol açar. Eğer nemlendiricilere rağmen geçmeyen bir kuruluk varsa, altta yatan bir sağlık sorunundan şüphelenilmelidir.