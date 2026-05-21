Dirsek ağrısı deyip geçmeyin: Modern çağın sinsi hastalığı tenisçi dirseği
Dirsekte hissedilen ve yorgunluğa bağlanan hafif ağrılar, aslında tenisçi dirseği hastalığının habercisi olabiliyor. Tıp dilinde lateral epikondilit olarak bilinen bu rahatsızlık; el bileğini ve ön kolu sürekli zorlayan tekrarlayıcı hareketler yüzünden tendonların hasar görmesiyle oluşuyor. Sadece sporcularda değil; ev hanımları, aşçılar, boyacılar ve yoğun bilgisayar kullanan ofis çalışanlarında da sıkça gözleniyor. Zamanında önlem alınmadığında kronikleşen ağrılara, el bileğinde güç kaybına ve fonksiyonel engellere yol açabiliyor.
TENİSÇİ DİRSEĞİ NEDİR VE NASIL GELİŞİR?
Bu rahatsızlık, el bileğini yukarı ve geriye doğru çekmeye yarayan ön kol kaslarının, dirseğin dış kısmındaki kemik çıkıntısına tutunduğu tendon yapısında meydana gelir. Sürekli yinelenen sert hareketler, bu hassas tendon dokusunda zamanla mikroskobik düzeyde yırtılmalara ve akut inflamasyona (iltihaplanmaya) neden olur. İlk aşamada dokunun kendi kendini tamir etme mekanizması devreye girse de, zorlanmanın kesintisiz devam etmesi durumunda bölgede dejenerasyon başlar ve tendon yapısı kronik olarak zayıflar.
HASTALIĞIN KENDİNİ GÖSTEREN İLK BELİRTİLERİ
Hastalığın en tipik ve birincil belirtisi, dirseğin dış yan kısmında lokalize olan ve dokunulduğunda şiddetlenen keskin bir ağrı ve hassasiyet hissidir. Bu ağrı ilk başlarda sadece belirli işleri yaparken ortaya çıkan hafif bir sızı şeklindeyken, zamanla ön kola, el bileğine ve hatta parmaklara kadar yayılım gösterebilir. Özellikle sabahları uyanıldığında dirsek ekleminde belirgin bir sertlik, tutukluk ve hareket ettirmede güçlük yaşanması da klinik tablonun önemli bir parçasıdır.
GÜNLÜK YAŞAMI FELÇ EDEN FONKSİYONEL KAYIPLAR
Rahatsızlık ilerledikçe, tendonlardaki yırtık ve ödem nedeniyle elin kavrama ve sıkıştırma gücünde çok bariz bir azalma meydana gelir. Hastalar artık bir sürahiyi kaldıramaz, kapı kolunu çeviremez, kavanoz kapağı açamaz ve hatta bir çay bardağını bile taşırken elinden düşürecekmiş gibi bir güvensizlik hissi yaşarlar. Günlük hayatın en basit ve sıradan motor becerilerini dahi imkansız hale getiren bu fonksiyonel kayıplar, iş gücü kaybına ve ciddi bir psikolojik yıpranmaya zemin hazırlar.
SPORCULARDAN EV HANIMLARINA GENİŞ RİSK GRUBU
Hastalığın isminden dolayı sadece tenis oyuncularında görüldüğü algısı, tıp dünyasındaki en büyük yanılgılardan biridir. Şüphesiz ki raket sporlarıyla uğraşanlarda vuruş tekniğinin yanlış olmasından kaynaklı risk yüksektir; ancak el bileğini sürekli bükerek çalışan marangozlar, tesisatçılar, aşçılar, boyacılar ve yoğun bilgisayar kullanan ofis çalışanları da aynı tehdit altındadır. Hatta ev temizliği esnasında sürekli bez sıkan, perde asan veya ağır poşet taşıyan ev hanımlarında da bu rahatsızlığa son derece sık rastlanmaktadır.