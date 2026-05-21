Dirsek ağrısı deyip geçmeyin: Modern çağın sinsi hastalığı tenisçi dirseği

GÜNLÜK YAŞAMI FELÇ EDEN FONKSİYONEL KAYIPLAR

Rahatsızlık ilerledikçe, tendonlardaki yırtık ve ödem nedeniyle elin kavrama ve sıkıştırma gücünde çok bariz bir azalma meydana gelir. Hastalar artık bir sürahiyi kaldıramaz, kapı kolunu çeviremez, kavanoz kapağı açamaz ve hatta bir çay bardağını bile taşırken elinden düşürecekmiş gibi bir güvensizlik hissi yaşarlar. Günlük hayatın en basit ve sıradan motor becerilerini dahi imkansız hale getiren bu fonksiyonel kayıplar, iş gücü kaybına ve ciddi bir psikolojik yıpranmaya zemin hazırlar.