Dirsek ağrısı neden olur? Dirsek ağrısını dindirme yolları nelerdir?

DİRSEK NEDEN AĞRIR?

Dirsek eklemi, kolumuzun bükülmesini ve döndürülmesini sağlayan oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu bölgede kemikler, bağlar, tendonlar ve kaslar mükemmel bir uyum içinde birlikte çalışırlar. Çeşitli zorlanmalar veya travmalar bu hassas mekanizmanın kolayca bozulmasına yol açabilir. Meydana gelen yapısal hasarlar kendisini ilk olarak hafif veya şiddetli sızılarla gösterir. Kronikleşen dirsek rahatsızlıkları ise zamanla kişinin hareket kabiliyetini büyük ölçüde kısıtlayabilir.