Diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısı nasıl geçer? Diş ağrısına evde uygulanabilecek yöntemler!
Diş ağrısı, yalnızca günlük yaşamı zorlaştırmakla kalmaz; tedavi edilmediğinde kalıcı diş kaybına yol açabilir. Peki, diş ağrısının nedenleri nelerdir ve nasıl önlenir? Diş ağrısı nasıl geçer? İşte, diş ağrısına dair detaylar...
DİŞ AĞRISI NEDİR?
Diş ağrısı, bir dişin iç kısmında veya çevresinde hissedilen keskin, zonklayıcı ya da donuk bir rahatsızlıktır. Bu ağrı, ani olarak başlayabileceği gibi yemek yerken ya da sıcak-soğuk içecek tüketildiğinde de ortaya çıkabilir.
DİŞ AĞRISININ NEDENLERİ
Diş ağrısının nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
Diş eti problemleri: Diş etlerinde meydana gelen iltihap, kızarıklık, şişlik ve ağrıya neden olur.
Diş çürükleri: Diş minesi üzerinde oluşan boşluklar ve aşınmalar, çürük ve ağrıya yol açabilir.
Hassas dişler: Mine tabakası inceldiğinde altta bulunan dentin tabakası açığa çıkar ve sıcak-soğuk yiyeceklerle ağrı tetiklenir.
Bruksizm: Uyurken dişleri sıkmak veya gıcırdatmak, mineyi aşındırarak ağrı ve çatlak oluşumuna neden olabilir.
Bunların yanı sıra çatlak dişler, gömülü dişler, diş apseleri, bazı baş ağrıları ve çene eklemindeki sorunlar da diş ağrısına sebep olabilir.
DİŞ AĞRISININ BELİRTİLERİ
Diş ağrısı çoğunlukla diş ve çene çevresinde hissedilir, fakat bazen yanak, kulak veya baş bölgesine de yayılabilir. Diğer yaygın belirtiler ise şu şekilde sıralanabilir:
-Diş veya diş etlerinde kanama veya akıntı
-Çene veya diş çevresinde şişlik
-Ağız kokusu
-Yüksek ateş
-Lenf bezlerinde şişme