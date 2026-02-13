Diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısı nasıl geçer? Diş ağrısına evde uygulanabilecek yöntemler!

DİŞ AĞRISININ BELİRTİLERİ

Diş ağrısı çoğunlukla diş ve çene çevresinde hissedilir, fakat bazen yanak, kulak veya baş bölgesine de yayılabilir. Diğer yaygın belirtiler ise şu şekilde sıralanabilir:

-Diş veya diş etlerinde kanama veya akıntı

-Çene veya diş çevresinde şişlik

-Ağız kokusu

-Yüksek ateş

-Lenf bezlerinde şişme