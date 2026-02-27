Diş apsesi için evde uygulanacak destekleyici yöntemler neler?

DİŞ APSESİNİN OLUŞUMU

Enfeksiyon dişin içinde birikerek tahriş ve şişmeye neden olur. Bu durum genellikle diş ağrısı olarak kendini gösterir. Apse, dişin çevresine yayılarak kulak, boyun veya çene bölgesine kadar zonklayıcı ve baskılı ağrı oluşturabilir.