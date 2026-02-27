Diş apsesi için evde uygulanacak destekleyici yöntemler neler?
Diş apsesi, enfeksiyon nedeniyle dişte veya diş etinde oluşan ağrılı şişliktir. Hızlı tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara yol açabilir.
DİŞ APSESİ NEDİR?
Diş apsesi, dişin farklı bölgelerinde enfekte olmuş materyal veya püy birikimi ile oluşan bir reaksiyondur. Genellikle dişin pulpa adı verilen merkezinde bakteriyel enfeksiyon sonucu ortaya çıkar. Sıklıkla çürük, kırık veya oyulmuş dişlerde görülür. Diş minesi zarar gördüğünde bakteriler dişin iç kısmına sızarak enfeksiyona yol açabilir.
DİŞ APSESİNİN OLUŞUMU
Enfeksiyon dişin içinde birikerek tahriş ve şişmeye neden olur. Bu durum genellikle diş ağrısı olarak kendini gösterir. Apse, dişin çevresine yayılarak kulak, boyun veya çene bölgesine kadar zonklayıcı ve baskılı ağrı oluşturabilir.
DİŞ APSESİNİN YAYILMA RİSKİ
Tedavi edilmediğinde enfeksiyon, diş köklerinden destekleyen kemiklere kadar ilerleyebilir. Bu durumda ciddi ve hayatı tehdit eden komplikasyonlar görülebilir. Diş apsesine bağlı ikincil komplikasyonlar nadiren ölümcül olabilir.