Diş eti iltihabına ne iyi gelir? Diş eti iltihabı nasıl geçer?
Lavaboda gördüğünüz kan, dişlerinizin imdat çağrısı olabilir… Diş eti iltihabını kurutan ve ağrıyı anında hafifleten bitkisel çözümlerden modern tedavi tekniklerine kadar bilmeniz gereken tüm detaylar haberimizde…
DİŞ ETİ İLTİHABI NEDİR?
Tıbbi literatürde "gingivitis" olarak adlandırılan diş eti iltihabı, dişleri çevreleyen ve destekleyen dokuların enfeksiyon kapması durumudur. Genellikle ağız hijyeninin yetersiz kalması sonucu dişlerde biriken plak ve bakteriler nedeniyle ortaya çıkar. İlk evrelerde fark edilmesi zor olsa da, tedavi edilmediğinde diş kaybına kadar varan ciddi sonuçlar doğurabilir.
DİŞ ETİ İLTİHABININ TEMEL SEBEPLERİ NELERDİR?
Hastalığın en yaygın nedeni, diş yüzeyinde biriken renksiz bakteri tabakası yani plaktır. Bu plaklar temizlenmediğinde zamanla sertleşerek diş taşına (tartar) dönüşür. Bunun yanı sıra sigara kullanımı, hormonal değişimler (özellikle hamilelik), kontrolsüz şeker hastalığı ve bazı ilaçların kullanımı da diş eti sağlığını doğrudan olumsuz etkileyen faktörler arasındadır.
SAĞLIKLI DİŞ ETİ NASIL OLMALI?
İdeal bir ağız sağlığında diş etleri, açık pembe tonlarında ve sıkı bir dokuya sahiptir. Yüzeyi hafif pürüzlü, yani adeta bir "portakal kabuğu" dokusunu andırmalıdır. Eğer diş etlerinizde bu görünüm yerini parlak, kırmızı ve pürüzsüz bir yapıya bıraktıysa, bu durum ciddi bir enfeksiyonun habercisi olabilir.