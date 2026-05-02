Diş implantı kanser yapar mı? Bilimsel araştırmalar bu iddia için ne diyor?

METAL ALERJİSİ OLANLAR İÇİN ESTETİK VE GÜVENLİ ALTERNATİF

Bazı hastaların metale karşı özel bir hassasiyeti olabilir veya daha doğal bir görünüm isteyebilir; işte bu noktada "beyaz implant" olarak bilinen zirkonyum devreye girer. Zirkonyum implantlar, tamamen seramik yapıda oldukları için metal alerjisi riskini ortadan kaldırır ve diş etiyle mükemmel bir estetik uyum yakalar. Özellikle ön diş kayıplarında tercih edilen bu yöntem, diş eti çekilse bile alttan gri metal yansıması yapmadığı için estetik kaygıları olan hastalar için kurtarıcı bir çözümdür.