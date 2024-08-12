Diş macunu seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Diş eti hastalıkları kontrolü

Triklosan veya kalay florür içeren antibakteriyel özelliklere sahip bir diş macunu seçmelisiniz. Bu içerikler plak ve diş eti iltihabını azaltmaya yardımcı olur. Antimikrobiyal özellikleriyle de tanınan kalay florür, plakta bulunan ve diş eti hastalığına ve diş çürümesine neden olan bakterileri öldürebilir.