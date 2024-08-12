Diş macunu seçerken nelere dikkat etmeliyiz?
Diş fırçalamak, ağız sağlığı rutininin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Ancak piyasada çok sayıda diş macunu çeşidi bulunduğundan, doğru olan diş macununu seçmek zor olabilir. Peki, doğru diş macunu nasıl seçilir? İşte detaylar…
Diş macunu seçerken dikkat edilmesi gereken özellikler
Çürük önleme
Florür içeren diş macunlarını tercih etmelisiniz. Florür, diş minesini güçlendirerek diş çürümesine ve oyuklara karşı daha dirençli hale getirir.
Hassasiyet azaltma
Sıcak, soğuk veya tatlı uyaranlara karşı diş hassasiyetiniz varsa, hassas dişler için formüle edilmiş diş macunlarını seçmelisiniz. hassas dişler için formüle edilmiş diş macunları genellikle rahatsızlığı hafifletmek için duyarsızlaştırıcı maddeler içerir.
Plak önleyici etki
Diş macununuzun plak oluşumunu azaltma ve tartarı kontrol altında tutma gibi özelliklere sahip olup olmadığını kontrol edin. Bu özellikler dişlerinizi daha uzun süre temiz tutabilir.
Diş eti hastalıkları kontrolü
Triklosan veya kalay florür içeren antibakteriyel özelliklere sahip bir diş macunu seçmelisiniz. Bu içerikler plak ve diş eti iltihabını azaltmaya yardımcı olur. Antimikrobiyal özellikleriyle de tanınan kalay florür, plakta bulunan ve diş eti hastalığına ve diş çürümesine neden olan bakterileri öldürebilir.