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  4. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık renkli, minik kurabiyeler: Orijinal makaron tarifi

Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık renkli, minik kurabiyeler: Orijinal makaron tarifi

Rengarenk görünümüyle dikkat çeken ve farklı aromalarıyla damaklarda enfes bir tat bırakan makaron, İtalya'da doğmuş ve Fransa'da ün kazanmış bir çeşit kurabiyedir. Peki, makaron nasıl yapılır? İşte, çeşit çeşit kremaları ile birlikte orijinal makaron tarifi…

Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık renkli, minik kurabiyeler: Orijinal makaron tarifi - Sayfa 1

MAKARON HAMURU İÇİN MALZEMELER

100 gram ince çekilmiş şeker

50 gram ince çekilmiş badem

2 yumurtanın akı

4 çorba kaşığı şeker

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Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık renkli, minik kurabiyeler: Orijinal makaron tarifi - Sayfa 2

ÇİKOLATALI KREMA İÇİN MALZEMELER

1 paket (80 gram)  bitter çikolata

1 çay bardağı krema

30 gram tereyağı

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Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık renkli, minik kurabiyeler: Orijinal makaron tarifi - Sayfa 3

ÇİKOLATALI KREMA HAZIRLANIŞI

Krema sos tenceresine alınır. Kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtılır. Kaynama noktasına gelen krema ocaktan alınır ve kıyılmış çikolata eklenir. Pürüzsüz bir çikolata sos elde edinceye kadar karıştırılır ve koyulaşması için buzdolabına alarak 30 dakika soğumaya bırakılır. Soğuyunca macaronların içine sürülür.

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Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık renkli, minik kurabiyeler: Orijinal makaron tarifi - Sayfa 4

FISTIKLI KREMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Yarım su bardağı toz Antep fıstığı

1 su bardağı toz şeker

100 gram tereyağı

2 paket 25’er gram Antep fıstığı ezmesi (isteğe bağlı)

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