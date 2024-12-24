Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık renkli, minik kurabiyeler: Orijinal makaron tarifi

ÇİKOLATALI KREMA HAZIRLANIŞI

Krema sos tenceresine alınır. Kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtılır. Kaynama noktasına gelen krema ocaktan alınır ve kıyılmış çikolata eklenir. Pürüzsüz bir çikolata sos elde edinceye kadar karıştırılır ve koyulaşması için buzdolabına alarak 30 dakika soğumaya bırakılır. Soğuyunca macaronların içine sürülür.