Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık renkli, minik kurabiyeler: Orijinal makaron tarifi
Rengarenk görünümüyle dikkat çeken ve farklı aromalarıyla damaklarda enfes bir tat bırakan makaron, İtalya'da doğmuş ve Fransa'da ün kazanmış bir çeşit kurabiyedir. Peki, makaron nasıl yapılır? İşte, çeşit çeşit kremaları ile birlikte orijinal makaron tarifi…
MAKARON HAMURU İÇİN MALZEMELER
100 gram ince çekilmiş şeker
50 gram ince çekilmiş badem
2 yumurtanın akı
4 çorba kaşığı şeker
ÇİKOLATALI KREMA İÇİN MALZEMELER
1 paket (80 gram) bitter çikolata
1 çay bardağı krema
30 gram tereyağı
ÇİKOLATALI KREMA HAZIRLANIŞI
Krema sos tenceresine alınır. Kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtılır. Kaynama noktasına gelen krema ocaktan alınır ve kıyılmış çikolata eklenir. Pürüzsüz bir çikolata sos elde edinceye kadar karıştırılır ve koyulaşması için buzdolabına alarak 30 dakika soğumaya bırakılır. Soğuyunca macaronların içine sürülür.