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  4. Dışı çıtır içi lokum gibi. Leziz patatesin müthiş sırrı- Ünlü şef açıkladı, fırına koymadan…

Dışı çıtır içi lokum gibi. Leziz patatesin müthiş sırrı- Ünlü şef açıkladı, fırına koymadan…

Patatesin bu hâlini daha önce hiç görmediniz! Kızartma yok, ağır yağ kokusu yok, çıtır çıtır lezzet var. Üstelik bu tarifteki en büyük sürpriz: Patatesler önce kısaca haşlanıyor, sonra fırında mükemmel bir kıvama ulaşıyor. Evet, yanlış okumadınız! Bu tarifin sırrı, alışılmışın dışında bir ön pişirme tekniğinde gizli.

Dışı çıtır içi lokum gibi. Leziz patatesin müthiş sırrı- Ünlü şef açıkladı, fırına koymadan… - Sayfa 1

Sofraların vazgeçilmezi patatesi daha önce hiç böyle denemediniz! Kimi zaman kızartarak kimi zaman fırında pişirerek tükettiğimiz bu lezzetli sebzeyi alışılmışın dışında bir ön pişirme tekniğiyle daha çıtır bir hâle getirebilirsiniz.

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Dışı çıtır içi lokum gibi. Leziz patatesin müthiş sırrı- Ünlü şef açıkladı, fırına koymadan… - Sayfa 2

Fırın patates yaparken genellikle çoğu kişi aynı yöntemi kullanıyor ve dışının yumuşak içinin çiğ kalmasından şikâyet ediyor.

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Dışı çıtır içi lokum gibi. Leziz patatesin müthiş sırrı- Ünlü şef açıkladı, fırına koymadan… - Sayfa 3

Üstelik yanlış yağ seçimi lezzeti bozmaya devam ediyor. Ev hanımları da hatayı nerede yaptığını kara kara düşünüyor… 

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Dışı çıtır içi lokum gibi. Leziz patatesin müthiş sırrı- Ünlü şef açıkladı, fırına koymadan… - Sayfa 4

Öyleyse sıkı durun! İşte karşınızda komşularınızı çatlatacak misafirlerinize tabak tabak yedirecek Amerikan şeften enfes patates tarifi…

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