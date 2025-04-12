Dışı çıtır içi lokum gibi. Leziz patatesin müthiş sırrı- Ünlü şef açıkladı, fırına koymadan…

Sofraların vazgeçilmezi patatesi daha önce hiç böyle denemediniz! Kimi zaman kızartarak kimi zaman fırında pişirerek tükettiğimiz bu lezzetli sebzeyi alışılmışın dışında bir ön pişirme tekniğiyle daha çıtır bir hâle getirebilirsiniz.