Dışı çıtır içi lokum gibi. Leziz patatesin müthiş sırrı- Ünlü şef açıkladı, fırına koymadan…
Patatesin bu hâlini daha önce hiç görmediniz! Kızartma yok, ağır yağ kokusu yok, çıtır çıtır lezzet var. Üstelik bu tarifteki en büyük sürpriz: Patatesler önce kısaca haşlanıyor, sonra fırında mükemmel bir kıvama ulaşıyor. Evet, yanlış okumadınız! Bu tarifin sırrı, alışılmışın dışında bir ön pişirme tekniğinde gizli.
Sofraların vazgeçilmezi patatesi daha önce hiç böyle denemediniz! Kimi zaman kızartarak kimi zaman fırında pişirerek tükettiğimiz bu lezzetli sebzeyi alışılmışın dışında bir ön pişirme tekniğiyle daha çıtır bir hâle getirebilirsiniz.
Fırın patates yaparken genellikle çoğu kişi aynı yöntemi kullanıyor ve dışının yumuşak içinin çiğ kalmasından şikâyet ediyor.
Üstelik yanlış yağ seçimi lezzeti bozmaya devam ediyor. Ev hanımları da hatayı nerede yaptığını kara kara düşünüyor…