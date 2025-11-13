Diyabet alarmı! Belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemleri

DİYABET NEDİR VE KİMLERİ ETKİLER?

Diyabet, pankreasın yeterli insülin üretememesi veya vücudun insülini etkili şekilde kullanamaması sonucu ortaya çıkan kronik bir metabolik hastalıktır. Tip 1 diyabet genellikle çocukluk veya gençlik döneminde başlarken, Tip 2 diyabet daha çok yetişkinlerde görülür. Ancak son yıllarda Tip 2 diyabetin gençlerde ve hatta çocuklarda da yaygınlaştığı gözlemlenmektedir. Diyabet, kan şekeri seviyelerinin sürekli yüksek kalması nedeniyle kalp, böbrek, göz ve sinir sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabilir.