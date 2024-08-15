Diyabeti önlüyor. Bir avuç tüketmek bile yeterli oluyor ; O hastalıktan da eser kalmıyor
Uzman doktorların tavsiye ettiği kabak çekirdeği insanların şikayet ettiği derdi bitiriyor.
İnsan sağlığı için birçok kuru yemiş önemlidir. Kabak çekirdeği de bunların başında geliyor. Tam kalsiyum, magnezyum, çinko, fosfor deposu olan kabak çekirdeği kalp hastalıklarını önlüyor. Sadece kalp hastalığını değil mesane hastalıklarının semptomlarını da azaltıyor. Doymamış yağlar bakımından da zengin olan kabak çekirdeği, lif kaynağı bakımından da dolu dolu bir besin olduğu için oldukça da besleyicidir.
BİR AVUÇ YİYİN DİYABETİ ÖNLÜYOR!
acibadem.com.tr’nin haberine göre kabak çekirdeğinin sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. İçeriğindeki vitamin, mineral, protein ve doymamış yağlar açısından oldukça zengin bir besindir. Kabak çekirdeğinin sağlık için faydaları:
- Vücuttaki iltihabı azaltma etkisi bulunur.
- Kalp ve tip 2 diyabet riskini azaltma etkisi bulunur.
- Vitamin, mineral, doymamış yağ, protein ve lif açısından zengindir.
- Mesane hastalıklarının semptomlarını azaltır.
- Uyku öncesi tüketilen kabak çekirdeği uyku kalitesini iyileştirebilir.
- Sperm üretimini arttırma özelliği bulunur.
FAZLASI ZARAR!
Kabak çekirdeği oldukça faydalıdır. Fakat zararlı olduğu durumlar da olur. Eğer gereğinden fazla kabak çekirdeği tüketilirse kilo alımına ya da sindirim sisteminde bozulmalara yol açabilir.
cumhuriyet.com.tr’nin haberine göre kabak çekirdeğinin aşırı tüketimi sivilce oluşumuna neden olabilir. Bu yüzden cilt sorunu olan ve yağlı cilde sahip olan kişilerin, kabak çekirdeği aşırı tüketmemesi tavsiye edilir.
KABAK ÇEKİRDEĞİ NASIL TÜKETİLİR?
lezzet.com.tr sitesinde yer alan haberde ise kabak çekirdeğinin farklı tüketim alanlarına yer verildi. Yulaf ezmesinden, salatalara, pişmiş sebzelerden çorbalara, tam tahıllı ekmeklerden, tatlılara kadar hemen hemen her şeyin üzerinde veya yapımında kabak çekirdeği serpilebilir, kullanılabilir. Bunlar dışında smoothielerde, yoğurtlarda, meyvelerin üzerine veya enerji bar veya topların yapımında kullanılabilir.