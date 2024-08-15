Diyabeti önlüyor. Bir avuç tüketmek bile yeterli oluyor ; O hastalıktan da eser kalmıyor

FAZLASI ZARAR!

Kabak çekirdeği oldukça faydalıdır. Fakat zararlı olduğu durumlar da olur. Eğer gereğinden fazla kabak çekirdeği tüketilirse kilo alımına ya da sindirim sisteminde bozulmalara yol açabilir.

cumhuriyet.com.tr’nin haberine göre kabak çekirdeğinin aşırı tüketimi sivilce oluşumuna neden olabilir. Bu yüzden cilt sorunu olan ve yağlı cilde sahip olan kişilerin, kabak çekirdeği aşırı tüketmemesi tavsiye edilir.