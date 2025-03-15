Diyetisyenlerden karın bölgesindeki yağları eritecek 4 gıda tavsiyesi. Spordan bile çok etkisi var

Kilolu bir vücuda kimse sahip olmak istemese de, sağlıksız beslenme, spor ve egzersizlere zaman harcamamak ne yazık ki kötü sonuçlar doğurabilir. Yaz, artık kapıda ve pek çok kişi kışın yapmadığı spor ve diyetin pişmanlığını şimdiden duymaya başladı.