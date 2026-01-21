Diz kireçlenmesi yaşam kalitesini düşürüyor, erken önlem büyük önem taşıyor

Yaş, kilo ve travmalar öne çıkan riskler arasında

Uzmanlara göre diz kireçlenmesinin ortaya çıkmasında yaşlanma en önemli faktörlerden biri olsa da tek başına yeterli değil. Aşırı kilo, diz eklemine binen yükü artırarak kıkırdak aşınmasını hızlandırıyor ve hastalığın daha erken yaşta ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bunun yanı sıra geçmişte yaşanan diz travmaları, menisküs yırtıkları, bağ yaralanmaları ve genetik yatkınlık da diz kireçlenmesi riskini artıran unsurlar arasında bulunuyor. Uzun süre ayakta çalışmayı gerektiren meslekler ve dizi zorlayan spor aktiviteleri de süreci hızlandırabiliyor.