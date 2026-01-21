Diz kireçlenmesi yaşam kalitesini düşürüyor, erken önlem büyük önem taşıyor
Diz ekleminde kıkırdak dokunun zamanla aşınmasıyla ortaya çıkan diz kireçlenmesi, özellikle ileri yaş grubunda yaygın görülürken, uzmanlar erken tanı ve yaşam tarzı değişikliklerinin hastalığın seyrini yavaşlatabileceğine dikkat çekiyor.
Diz kireçlenmesi: Kıkırdak aşınmasıyla gelişen kronik hastalık
Diz kireçlenmesi, tıbbi adıyla diz osteoartriti, diz ekleminde yer alan kıkırdak dokunun yıllar içinde yıpranması sonucu gelişen kronik bir eklem hastalığı olarak tanımlanıyor. Kıkırdak yapının incelmesiyle birlikte eklem yüzeyleri arasındaki sürtünme artıyor ve bu durum zamanla ağrı, sertlik ve hareket kısıtlılığına yol açıyor. Özellikle günlük hareketlerin büyük bölümünde aktif rol oynayan diz eklemi, vücut ağırlığını taşıması nedeniyle kireçlenmeden en sık etkilenen eklemler arasında yer alıyor.
Yaş, kilo ve travmalar öne çıkan riskler arasında
Uzmanlara göre diz kireçlenmesinin ortaya çıkmasında yaşlanma en önemli faktörlerden biri olsa da tek başına yeterli değil. Aşırı kilo, diz eklemine binen yükü artırarak kıkırdak aşınmasını hızlandırıyor ve hastalığın daha erken yaşta ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bunun yanı sıra geçmişte yaşanan diz travmaları, menisküs yırtıkları, bağ yaralanmaları ve genetik yatkınlık da diz kireçlenmesi riskini artıran unsurlar arasında bulunuyor. Uzun süre ayakta çalışmayı gerektiren meslekler ve dizi zorlayan spor aktiviteleri de süreci hızlandırabiliyor.
Diz ağrısı ilk belirti olarak görülüyor
Hastalığın en belirgin belirtisi olarak diz ağrısı öne çıkıyor. Başlangıçta hareket sırasında hissedilen ağrı, ilerleyen dönemlerde istirahat halinde de devam edebiliyor. Sabahları veya uzun süre hareketsiz kalındıktan sonra dizde tutukluk yaşanması, merdiven çıkarken zorlanma ve dizden ses gelmesi sık görülen şikâyetler arasında yer alıyor. İleri evrelerde ise dizde şişlik, şekil bozukluğu ve belirgin hareket kısıtlılığı gelişebiliyor.
Röntgen ve MR ile tanı netleşiyor
Diz kireçlenmesinin tanısı genellikle hastanın şikâyetleri ve yapılan fizik muayene ile konuluyor. Röntgen görüntüleri, eklem aralığındaki daralma ve kemik çıkıntıları gibi kireçlenmeye özgü bulguları ortaya koyarken, gerekli görülen durumlarda manyetik rezonans (MR) görüntüleme ile kıkırdak ve yumuşak dokular daha ayrıntılı şekilde değerlendiriliyor. Uzmanlar, erken evrede tanı konulmasının tedavi sürecini olumlu yönde etkilediğini vurguluyor.