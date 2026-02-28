Diz kireçlenmesinin belirtileri neler? Kireçlenme nasıl önlenir?

DİZ KİREÇLENMESİ NEDİR?

Diz kireçlenmesi, tıp literatüründe osteoartrit olarak bilinen kronik bir eklem hastalığıdır. Bu durum, diz eklemindeki kıkırdak dokusunun zamanla aşınması ve incelmesiyle ortaya çıkar. Kıkırdağın yıpranması, kemiklerin birbirine sürtünmesine ve ağrıya yol açar. Hastalık genellikle orta yaş ve üzeri kişilerde görülse de, spor yaralanmaları veya genetik faktörler erken yaşta da tetikleyebilir. Diz kireçlenmesi, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir ve günlük aktivitelerde kısıtlamalara neden olabilir. Erken teşhis, ilerlemenin yavaşlatılmasında kritik bir rol oynar.