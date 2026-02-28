Diz kireçlenmesinin belirtileri neler? Kireçlenmeyi önlemenin yolları!
Diz kireçlenmesi, özellikle orta yaş ve üzeri kişilerde yaşam kalitesini düşüren yaygın bir sağlık sorunu. Ağrı, sertlik ve hareket kısıtlılığına yol açan bu hastalıkta erken teşhis ve doğru tedavi büyük önem taşıyor.
DİZ KİREÇLENMESİ NEDİR?
Diz kireçlenmesi, tıp literatüründe osteoartrit olarak bilinen kronik bir eklem hastalığıdır. Bu durum, diz eklemindeki kıkırdak dokusunun zamanla aşınması ve incelmesiyle ortaya çıkar. Kıkırdağın yıpranması, kemiklerin birbirine sürtünmesine ve ağrıya yol açar. Hastalık genellikle orta yaş ve üzeri kişilerde görülse de, spor yaralanmaları veya genetik faktörler erken yaşta da tetikleyebilir. Diz kireçlenmesi, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir ve günlük aktivitelerde kısıtlamalara neden olabilir. Erken teşhis, ilerlemenin yavaşlatılmasında kritik bir rol oynar.
DİZ AĞRISI VE SERTLİK: İLK UYARI İŞARETLERİ
Diz kireçlenmesinin en yaygın belirtileri arasında ağrı, sertlik ve eklemde şişlik yer alır. Sabahları veya uzun süre oturduktan sonra kalkıldığında dizde sertlik hissi yoğunlaşabilir. Hareket sırasında çıtırtı veya kısıtlılık hissi de sık görülen şikayetler arasındadır. Ağrı genellikle egzersiz sırasında veya günün ilerleyen saatlerinde artar. Bazı hastalar merdiven çıkarken veya çömelirken ciddi zorluk yaşayabilir. Belirtilerin şiddeti kişiden kişiye değişir, ancak yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.
KİMLER RİSK ALTINDA?
Diz kireçlenmesi için birçok risk faktörü bulunmaktadır. Yaş ilerledikçe kıkırdak dokusunun kendini yenileme kapasitesi azalır. Fazla kilo ve obezite, diz eklemlerine binen yükü artırarak kireçlenme riskini yükseltir. Geçmişte yaşanan diz yaralanmaları veya cerrahi müdahaleler de eklem hasarını tetikleyebilir. Ayrıca, genetik yatkınlık ve kadın cinsiyet, hastalığın ortaya çıkma olasılığını artıran diğer faktörler arasındadır. Uzun süreli tekrarlayan hareketler veya meslek kaynaklı baskılar da risk unsuru olarak kabul edilir.
NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Diz kireçlenmesi tanısı genellikle fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri ile konur. Doktor, hastanın diz hareket açıklığını ve ağrı noktalarını değerlendirir. Röntgen çekimleri, eklemdeki kıkırdak kaybını ve kemik değişikliklerini gösterebilir. Gerekli durumlarda manyetik rezonans (MR) ile eklemdeki yumuşak dokular daha ayrıntılı incelenir. Bazı hastalarda eklem sıvısı analizi de yapılabilir. Erken tanı, uygun tedavi planının oluşturulmasında büyük önem taşır.