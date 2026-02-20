Diz neden ağrır? Diz ağrısının tedavi yöntemleri neler?
Diz ağrısı günlük hayatı kısıtlayan yaygın bir sorun. Masum nedenlerin yanı sıra kireçlenme, travma veya romatizmal hastalıklar da ağrıya yol açabiliyor. Tedavi seçenekleri arasında yaşam tarzı düzenlemesi, kas güçlendirme, ilaç ve gerekirse cerrahi müdahaleler bulunuyor. Robotik protez cerrahisi ise hasta konforunu artıran modern bir yöntem olarak öne çıkıyor.
DİZ AĞRISI GÜNLÜK HAYATI ETKİLEYEN BİR SORUN
Diz ağrısı, hemen herkesin hayatının bir döneminde karşılaştığı sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. Memorial Şişli Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Olcay Güler, ağrıya oturuş pozisyonunun yanlışlığı, dizin hatalı kullanımı gibi basit nedenlerin yanı sıra kireçlenme, travma, eklem iltihaplanması ve romatizmal hastalıkların da yol açabileceğini söylüyor.
DİZ AĞRISI HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİYOR
Genellikle ileri yaşta sık görülse de diz ağrıları her yaş grubunda ortaya çıkabiliyor. Prof. Dr. Olcay Güler, diz ağrılarının yanlış spor hareketleri, fazla kilo, uygunsuz ayakkabı kullanımı, oturuş şekli sorunları veya diz üzerinde uzun süre çalışmaktan kaynaklanabileceğini vurguluyor.
BASİT ÖNLEMLERLE AĞRI AZALTILABİLİR
Sosyal yaşamı ve günlük hareketleri kısıtlayan diz ağrıları, yaşam tarzında yapılacak bazı değişikliklerle azaltılabiliyor. Kilo kontrolü ve düzenli egzersizlerin yanı sıra diz kaslarını güçlendirmek ağrının şiddetini düşürmeye yardımcı oluyor.
GÜNLÜK HAYATTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Prof. Dr. Olcay Güler, diz sağlığı için bazı basit önlemler alınabileceğini söylüyor:
-Aktiviteye uygun ayakkabı seçimi dizlerdeki anormal yüklenmeyi azaltıyor.
-Fazla kilo diz eklemleri üzerindeki baskıyı artırıyor.
-Düzenli kas güçlendirme egzersizleri hem ağrıyı azaltıyor hem de sakatlık riskini düşürüyor.
-Günlük hayatta uzun süre diz üzerinde çalışmaktan veya uygunsuz hareketlerden kaçınılmalı.