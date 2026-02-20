Diz neden ağrır? Diz ağrısının tedavi yöntemleri neler?

DİZ AĞRISI GÜNLÜK HAYATI ETKİLEYEN BİR SORUN

Diz ağrısı, hemen herkesin hayatının bir döneminde karşılaştığı sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. Memorial Şişli Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Olcay Güler, ağrıya oturuş pozisyonunun yanlışlığı, dizin hatalı kullanımı gibi basit nedenlerin yanı sıra kireçlenme, travma, eklem iltihaplanması ve romatizmal hastalıkların da yol açabileceğini söylüyor.