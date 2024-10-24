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  4. Dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Televizyonlardan yayın akışı kararı

Dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Televizyonlardan yayın akışı kararı

TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısının ardından televizyonlar dün yayın akışlarında değişikliğe gitmişti. Bugün de yeni karar alındı. Firmaların terör saldırısı nedeniyle reklamlarını askıya alması üzerine dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak.

Dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Televizyonlardan yayın akışı kararı - Sayfa 1

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı nedeniyle dün akşam yayınlanacak dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı.

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Dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Televizyonlardan yayın akışı kararı - Sayfa 2

Şehitlerin olması nedeniyle ekranlar dizilerin yeni bölümlerini askıya alırken, reklam veren firmalardan bu kez bugün için yeni bir karar alındı.

 

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Dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Televizyonlardan yayın akışı kararı - Sayfa 3

Reklam veren firmalar akıştan çıktı 

Televizyon dizilerinde yeni bölüm yayınlamazken, bu akşamki dizilerin de yeni bölümleri 'reklam gelirlerinin yeterli olmaması' gerekçesiyle yayın akışından kaldırıldı. Terör saldırısı ve şehitlerin olması nedeniyle firmaların reklamlarını yayınlamama kararı aldı.

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Dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Televizyonlardan yayın akışı kararı - Sayfa 4

Yeni bölümler bu akşam da yayınlanmayacak

Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu akşam da dizilerin yeni bölüm yayınları yapılmayacak" dedi. 

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