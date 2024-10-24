Dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Televizyonlardan yayın akışı kararı
TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısının ardından televizyonlar dün yayın akışlarında değişikliğe gitmişti. Bugün de yeni karar alındı. Firmaların terör saldırısı nedeniyle reklamlarını askıya alması üzerine dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı nedeniyle dün akşam yayınlanacak dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı.
Şehitlerin olması nedeniyle ekranlar dizilerin yeni bölümlerini askıya alırken, reklam veren firmalardan bu kez bugün için yeni bir karar alındı.
Reklam veren firmalar akıştan çıktı
Televizyon dizilerinde yeni bölüm yayınlamazken, bu akşamki dizilerin de yeni bölümleri 'reklam gelirlerinin yeterli olmaması' gerekçesiyle yayın akışından kaldırıldı. Terör saldırısı ve şehitlerin olması nedeniyle firmaların reklamlarını yayınlamama kararı aldı.