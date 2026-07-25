Dizinizden gelen sesleri hafife almayın: Dizde sıvı kaybı ve kireçlenmeye karşı etkili çözümler

DİZLERİMİZDEKİ SIVI ASLINDA NE İŞE YARIYOR?

Diz eklemi, vücudumuzun tüm yükünü taşıyan ve gün içinde en çok hareket eden en karmaşık mekanizmalardan biridir. İki kemiğin birleştiği bu alanda, kemiklerin birbirine sürtünmesini engelleyen pürüzsüz bir kıkırdak dokusu ve bu hareketi kolaylaştıran eklem içi sıvı bulunur. Yaşın ilerlemesi, aşırı kilo veya genetik faktörler nedeniyle bu sıvı azaldığında, kıkırdaklar birbirine sürtünmeye ve zamanla aşınmaya başlar. Tıpta osteoartrit olarak adlandırılan kireçlenme süreci, işte bu sıvı kaybı ve kıkırdak yıpranması neticesinde tetiklenen biyolojik bir durumdur.