Dizlerde kireçlenme neden olur? Kireçlenme nasıl geçer?
Dizlerde kireçlenme, yaşam kalitesini düşüren yaygın bir eklem hastalığıdır; erken teşhis, doğru egzersiz ve uygun tedavi yöntemleriyle ağrı kontrol altına alınabilir, hareket özgürlüğü korunabilir. Peki, dizde kireçlenme neden olur? Kireçlenme nasıl tedavi edilir? İşte, diz kireçlenmesine dair detaylar...
DİZLERDE KİREÇLENME NEDİR?
Dizlerde kireçlenme, eklem kıkırdağının zamanla aşınması ve sertleşmesi sonucu ortaya çıkan bir sağlık problemidir. Bu durum dizin hareket kabiliyetini azaltır ve günlük yaşamı zorlaştırır. Kıkırdak, kemikler arasında yastık görevi görürken aşındığında kemikler birbirine sürtünmeye başlar. Sonuç olarak ağrı, şişlik ve şekil bozuklukları gelişebilir.
KİREÇLENME NEDEN OLUR?
Kireçlenme genellikle kıkırdağın aşırı kullanımı veya hasar görmesiyle ortaya çıkar. Enfeksiyonlar, genetik faktörler ve bağ dokusu hastalıkları da bu süreci hızlandırabilir. Ayrıca kalsiyum metabolizmasındaki bozukluklar eklemde sertleşmeye yol açabilir. Bu nedenle kireçlenme tek bir nedene bağlı olmayıp çok faktörlü bir süreçtir.
KİREÇLENMEDE RİSK FAKTÖRLERİ
Yaş ilerledikçe kıkırdak yapısı zayıflar ve kireçlenme riski artar. Menopoz sonrası kadınlarda bu risk daha da yüksektir. Aşırı kilo, dizlere fazladan yük bindirerek süreci hızlandırır. Genetik yatkınlık ve otoimmün hastalıklar da önemli risk faktörleri arasında yer alır.
METABOLİK VE YAPISAL ETKENLER
Vücutta fazla demir birikmesi veya hormon dengesizlikleri kireçlenmeye zemin hazırlayabilir. Çarpık bacak yapısı gibi gelişimsel anomaliler diz eklemine eşit olmayan baskı uygular. Bu durum kıkırdağın belirli bölgelerde daha hızlı aşınmasına neden olur. Diyabet ve D vitamini eksikliği de süreci olumsuz etkileyebilir.