Dizlerimizi nasıl koruruz?
Diz eklemleri, vücudun tüm yükünü taşıyan en kritik yapılar arasında yer alıyor. Gençlik yıllarında doğru egzersiz yapmak, kilo kontrolünü sağlamak ve dengeli beslenmek, ileri yaşlarda diz ağrısı ve kireçlenme riskini ciddi şekilde azaltıyor. Düzenli hareket ve destekleyici yaşam alışkanlıkları, eklem sağlığını korumanın en etkili yolu olarak öne çıkıyor.
DİZ SAĞLIĞININ ÖNEMİ
Medicana International Samsun Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden Op. Dr. İlyas Tarık Katırcı, diz eklemlerinin vücudumuzun en stratejik hareket merkezleri olduğunu vurguluyor. “Gençlikte atılan adımlar, dizlerimizin orta yaş ve ileri yaşta sağlıklı kalmasını belirler” diyen Dr. Katırcı, diz sağlığının yaşam kalitesi üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.
GENÇLİKTEN BAŞLAMAK ŞART
Dr. Katırcı, diz sağlığının korunmasının genç yaşlardan itibaren disiplinli bir yaklaşım gerektirdiğini belirtiyor. Temel hedefin, kas, bağ ve tendon gibi yumuşak dokuları güçlü tutarak diz eklemine binen mekanik baskıyı azaltmak olduğunu söylüyor.
KAS GÜCÜ VE ESNEKLİK
Diz ekleminin doğal destekleyicisi olarak uyluk kaslarının önemine değinen Dr. Katırcı, quadriceps ve hamstring kaslarının güçlendirilmesinin, diz eklemine binen yükü absorbe ederek kıkırdak aşınmasını yavaşlattığını ifade ediyor.