Dizlerimizi nasıl koruruz?

KİLO KONTROLÜ HAYATİ ÖNEME SAHİP

Dizler vücut ağırlığının üç katına yakın yük taşır. Op. Dr. İlyas Tarık Katırcı’ya göre, her 1 kilogram fazlalık, dizlere 3,5 - 4 kilogram ek yük bindirir. Bu nedenle ideal kilonun korunması, kıkırdak sağlığı için kritik öneme sahip.