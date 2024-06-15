Doç. Dr. Duman: Şekerli gıdaları ana yemeklerle tüketmek çürük riskini azaltıyor

Şeker tüketimi diş çürümesini hızlandırıyor

Diş çürüklerinin kontrol edilebilen ve edilemeyen birçok faktörün bir araya gelmesi sonucunda oluştuğunu belirten Doç. Dr. Canan Duman, diş çürümesinde şeker tüketiminin rolüne işaret etti:

“Temel olarak ağızda bulunan ve yiyecek/içecekler yoluyla alınan şekeri sindirirken asit üreten bakteriler dişin yavaş yavaş erimesine sebep olur. Bu erime başlangıçta gözle görülemez düzeydedir. Tekrar tekrar şeker tüketimi, diş fırçalamama sebebiyle gitgide artan bakteri sayısı ile birleşince gözle görülen diş çürüklerinin oluşması kaçınılmazdır. Genetik yatkınlık, kişinin tükürüğü ile ilgili faktörler gibi çeşitli başka etkenler de çürüğe olan yatkınlığı etkilese de ağız ortamında asit oluşturacak şeker ve bakteri olmazsa çürük oluşmaz. Şeker tüketimi sınırlandırılmaz ve çocukların dişleri fırçalanmazsa dişler kesinlikle çürüyecektir.”