Doç. Dr. Duman: Şekerli gıdaları ana yemeklerle tüketmek çürük riskini azaltıyor
Doç. Dr. Canan Duman, ülkemizde çocuklarda diş çürüğüne rastlanma oranının oldukça yüksek olduğunu söyledi. Diş çürüklerine erken müdahalenin önemine işaret eden Duman, ana yemekle birlikte şeker tüketiminin diş çürüğü riskini azaltırken; gece boyu biberon ile beslenmenin çok şiddetli çürük oluşumuna neden olduğunu bildirdi.
İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canan Duman, çocukluk döneminde görülen diş çürükleri ve alınması gereken önlemlere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Çocuklarda yüzde 76,5 oranında diş çürüğüne rastlanıyor
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde 514 milyon çocuğun diş çürüğü kaynaklı sağlık problemleri yaşadığını belirten Doç. Dr. Canan Duman, “Ülkemizde bu konuda en son yapılan çalışma ise çocuklarda diş çürüğüne rastlanma oranını yüzde 76,5 olarak rapor etmiştir. Fakat bu yüksek oranlar bu durumun ‘normal’ olduğunu düşündürmemelidir. Çocuklarda ilk dişin ağız içinde görüldüğü dönem olan yaklaşık 6 aydan itibaren gerekli önlemler alınmazsa yaşamın ilk yıllarında yaygın diş çürükleri görülebilir” diye konuştu.
Diş çürüklerine zamanında müdahale önemli
Erken dönemlerde ortaya çıkan diş çürüklerine zamanında müdahalenin önemini vurgulayan Doç. Dr. Canan Duman, “Süt dişlerinde görülmeye başlayan bu çürüklerin durdurulamadığı ve tedavi edilemediği durumlarda ağrı, enfeksiyon, yeme güçlüğü, kilo kaybı gibi direk problemler, genel sağlığı olumsuz etkileyen birçok ikincil hastalığa yol açabilir ve/veya var olan hastalık durumunu şiddetlendirebilir. Gülüşü ve konuşmayı etkileyen ön bölgedeki dişlerinin çürük nedeniyle kaybının konuşma güçlüğüne ve özgüven eksikliklerine yol açabildiği unutulmamalıdır. Kısacası ailelerin hedefledikleri normal durum, çocuklarımızın ağrı duymadan yemekleri çiğnediği, çekinmeden gülümsediği sağlıklı dişler olmalıdır” dedi.
Şeker tüketimi diş çürümesini hızlandırıyor
Diş çürüklerinin kontrol edilebilen ve edilemeyen birçok faktörün bir araya gelmesi sonucunda oluştuğunu belirten Doç. Dr. Canan Duman, diş çürümesinde şeker tüketiminin rolüne işaret etti:
“Temel olarak ağızda bulunan ve yiyecek/içecekler yoluyla alınan şekeri sindirirken asit üreten bakteriler dişin yavaş yavaş erimesine sebep olur. Bu erime başlangıçta gözle görülemez düzeydedir. Tekrar tekrar şeker tüketimi, diş fırçalamama sebebiyle gitgide artan bakteri sayısı ile birleşince gözle görülen diş çürüklerinin oluşması kaçınılmazdır. Genetik yatkınlık, kişinin tükürüğü ile ilgili faktörler gibi çeşitli başka etkenler de çürüğe olan yatkınlığı etkilese de ağız ortamında asit oluşturacak şeker ve bakteri olmazsa çürük oluşmaz. Şeker tüketimi sınırlandırılmaz ve çocukların dişleri fırçalanmazsa dişler kesinlikle çürüyecektir.”
Çocuk diş hekimleri ile iş birliği sağlanmalı
Erken dönemde alınacak önlemlerle diş çürümesinin önlenebileceğini ifade eden Doç. Dr. Canan Duman, “Aklımızda tutmamız gereken birinci gerçek, çocuklarda diş çürüklerini önlemenin oluşan çürükleri tedavi etmekten çok daha kolay olduğudur. İkincisi ise bunun sadece aileler ile çocuk diş hekimlerinin iş birliği ile sağlanabileceğidir” dedi.