Doç. Dr. Kaya: Yüzmek, skolyoz başlangıcı olanlarda omurga eğriliğini artırabilir
Biruni Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özcan Kaya, skolyoz başlangıcı olanlarda yüzmenin, omurga eğriliğini artırabileceğini belirtti.
"Skolyoz Farkındalık Ayı" kapsamında AA muhabirine açıklama yapan Kaya, skolyozun "omurganın üç planlı" ve "C ya da S şeklini aldığı bir deformite" olduğunu belirtti.
Çekilen filmlerde omurgada ölçülen iki omur (vertebra) arasında 10 derece üzerinde eğrilik bulunuyorsa bunun skolyoz olarak tanımlandığını ifade eden Kaya, ameliyat ettikleri vakalar arasında 140-150 derecelere kadar varan eğriliği olanlar bulunsa da bu duruma çok sık rastlanılmadığını kaydetti.
Doç. Dr. Kaya, 40, 50 ve 60 derece eğriliklerin olduğu deformitelerin daha sık görüldüğünü, omurgadaki deformitelerin çok büyük bir kısmının sağlıklı bireylerde sonradan ortaya çıkan yapısal sorunlar olduğunu anlattı.
Skolyozun omurgadaki doğumsal problemlerle birlikte ortaya çıkabildiğini ifade eden Kaya, ergenlik çağına doğru ortaya çıkan ve sebebi bilinmediği için "idiopatik" olarak adlandırılan skolyozlara daha çok rastlandığına dikkati çekti.