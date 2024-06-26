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  4. Doç. Dr. Kaya: Yüzmek, skolyoz başlangıcı olanlarda omurga eğriliğini artırabilir

Doç. Dr. Kaya: Yüzmek, skolyoz başlangıcı olanlarda omurga eğriliğini artırabilir

Biruni Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özcan Kaya, skolyoz başlangıcı olanlarda yüzmenin, omurga eğriliğini artırabileceğini belirtti.

Doç. Dr. Kaya: Yüzmek, skolyoz başlangıcı olanlarda omurga eğriliğini artırabilir - Sayfa 1

"Skolyoz Farkındalık Ayı" kapsamında AA muhabirine açıklama yapan Kaya, skolyozun "omurganın üç planlı" ve "C ya da S şeklini aldığı bir deformite" olduğunu belirtti.

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Doç. Dr. Kaya: Yüzmek, skolyoz başlangıcı olanlarda omurga eğriliğini artırabilir - Sayfa 2

Çekilen filmlerde omurgada ölçülen iki omur (vertebra) arasında 10 derece üzerinde eğrilik bulunuyorsa bunun skolyoz olarak tanımlandığını ifade eden Kaya, ameliyat ettikleri vakalar arasında 140-150 derecelere kadar varan eğriliği olanlar bulunsa da bu duruma çok sık rastlanılmadığını kaydetti.

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Doç. Dr. Kaya: Yüzmek, skolyoz başlangıcı olanlarda omurga eğriliğini artırabilir - Sayfa 3

Doç. Dr. Kaya, 40, 50 ve 60 derece eğriliklerin olduğu deformitelerin daha sık görüldüğünü, omurgadaki deformitelerin çok büyük bir kısmının sağlıklı bireylerde sonradan ortaya çıkan yapısal sorunlar olduğunu anlattı.

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Doç. Dr. Kaya: Yüzmek, skolyoz başlangıcı olanlarda omurga eğriliğini artırabilir - Sayfa 4

Skolyozun omurgadaki doğumsal problemlerle birlikte ortaya çıkabildiğini ifade eden Kaya, ergenlik çağına doğru ortaya çıkan ve sebebi bilinmediği için "idiopatik" olarak adlandırılan skolyozlara daha çok rastlandığına dikkati çekti.

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