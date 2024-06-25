Doç. Dr. Uzunhan: Teknolojiyle geçirilen süre arttıkça kaygı ve depresyon seviyeleri de artıyor

İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Tuğçe Aksu Uzunhan, çocuklarda dijital ekran kullanımının etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Ebeveynlere önemli görevler düştüğünü belirten Uzunhan, ekran kullanımı ile ilgili net sınırlar oluşturulmasını, sağlıklı alışkanlıklar geliştirilmesi için örnek olunmasını, aktif oyunun ve okumanın teşvik edilmesini tavsiye etti.