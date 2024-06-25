Doç. Dr. Uzunhan: Teknolojiyle geçirilen süre arttıkça kaygı ve depresyon seviyeleri de artıyor
Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Tuğçe Aksu Uzunhan, çocuklarda dijital ekran kullanımının etkilerine dair değerlendirmede bulundu. Uzunhan, ebeveynlere önemli görevler düştüğünü belirterek, "ekran kullanımı ile ilgili net sınırlar oluşturulmalıdır" dedi.
İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Tuğçe Aksu Uzunhan, çocuklarda dijital ekran kullanımının etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Ebeveynlere önemli görevler düştüğünü belirten Uzunhan, ekran kullanımı ile ilgili net sınırlar oluşturulmasını, sağlıklı alışkanlıklar geliştirilmesi için örnek olunmasını, aktif oyunun ve okumanın teşvik edilmesini tavsiye etti.
Teknolojinin farklı alanlarda kullanımı yaygınlaştıkça çocukların da ekran başında daha fazla zaman geçirdiğini belirten Doç. Dr. Tuğçe Aksu Uzunhan, “Dijital cihazların erişilebilirliği ve ilgi çekici içeriklerin bolluğu, çocuklar arasında ekran süresinde önemli bir artışa yol açmıştır” dedi.
Çocukları teknolojiye yaklaştıran faktörler var
Çocukları teknoloji ve dijital ekran kullanmaya teşvik eden bazı etkenler olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Tuğçe Aksu Uzunhan, çocukların teknolojiye karşı sergiledikleri davranışlara katkıda bulunan çeşitli faktörleri şöyle sıraladı:
Anlık tatmin
“Teknoloji; oyunlar, sosyal medya veya yayın platformları aracılığıyla anında ödüller ve tatmin sağlar. Bu anlık geri bildirim, çocuklar için güçlü bir çekim oluşturarak ayrılmalarını zorlaştırabilir.”