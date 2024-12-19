Doğadan gelen şifa! Uzmanların önerisi: Sağlığa faydalı 15 bitkisel yağ
Dört mevsimi yaşayan ülkemizde, çok fazla bitki türü bulunmaktadır. Her bitkinin bizlere sunduğu kendine özgü şifası vardır. Bitkileri en doğru ve sağlıklı kullanım reçetelerin başında da yüksek oranda fenolik, fosfatid, antioksidan, karotenoid, A,D,K ve E vitaminleri bulunduran bitki yağları gelmektedir. Peki, hangi bitki yağı neye iyi gelir? İşte detaylar...
ZEYTİNYAĞI
Tip 2 diyabet riskini azaltır.
Kalp ve damar sağlığını korur.
Felç ihtimalini düşürür.
Kötü kolestrolü düşürür.
İltihabı hafifletir.
Sindirim sağlığını destekler, kabızlığı önler.
Kemik sağlığını korur ve kemikleri güçlendirir.
Meme kanseri ve sindirim sistemi kanserlerine yakalanma riskini düşürür.
Karaciğeri toksinlerin verdiği zararlardan korur.
Güneşin neden olduğu cilt hasarını azaltır.
SUSAM YAĞI
Kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.
Kan şekeri seviyesini düzenler.
Saç sağlığını destekler, saç derisinin doğal pH dengesini koruyarak tahrişi ve kaşıntıyı önler.
Yara ve yanık tedavisinde destekleyicidir.
Dişleri fırçalamadan önce dişlere sürülen susam yağı diş beyazlatma için kullanılır.
Depresyon, duygu durum bozuklukları, aniden agresifleşme gibi sinirsel problemleri yatıştırır.
Uyku düzensizliğini önler.
Hafızayı güçlendirir.
Kemik ve kas gelişimini destekler.
KARANFİL YAĞI
Astım, bronşit, sinüzit, soğuk algınlığı, öksürük gibi solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.
Romatoid artrit gibi hastalıkların tedavisinde yardımcı olabilir.
Baş, diş ve kas ağrıları gibi ağrıları hafifletir.
Mide rahatsızlıkları, hazımsızlık ve bağırsak problemleri gibi sindirim sistemi sorunlarına iyi gelir.
Mantar, sivilce, akne gibi cilt hastalıklarında olumlu etkilere sahiptir.
GÜL YAĞI
Düzenli kullanıldığında cilde canlılık verir.
Güneş lekelerinin görünümünü azaltır.
Küçük kesik, yanık ve yaraları iyileştirirSaç sağlığını.
Ruhsal rahatsızlıkları iyileştirmede etkili olan gül yağı anksiyete ve depresyon için kullanılır.
Kan dolaşımı artırır.
Uyku kalitesini iyileştirir.