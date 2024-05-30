Doğal bronzlaştırıcı: Kakao yağının faydaları nelerdir?

Kakao yağı nasıl kullanılır?

Kakao yağı katı olsa da, vücut sıcaklığında kolayca eriyebiliyor. Fakat ilk kez kullanacak olan kişilerin mutlaka kolunun küçük bir bölümünde deneme yapması gerekiyor. 24 saat içinde bu bölgeyi gözlemleyin. Eğer kaşıntı, kabarma ve kızarıklık görünmüyorsa, kakao yağını ölçülü bir şekilde kullanabilirsiniz. Kakao yağını, süt ve bal ile karıştırarak saçınıza uygulayabilirsiniz.