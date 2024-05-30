Doğal bronzlaştırıcı: Kakao yağının faydaları nelerdir?
Kakao ağacının yemişlerinden elde edilen ve pek çok kozmetik ürününde kullanılan kakao yağı antioksidan özelliği taşır ve sağlığa birçok faydası vardır. Ayrıca kakao yağı beyaz ve buğday rengi tenler için ideal bir bronzlaştırıcıdır. Peki, kakao yağının faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? İşte detaylar…
Kakao yağının faydaları
Kakao yağı doğal bronzlaştırıcıdır. Kakao yağı, bronzlaştırıcı etkisiyle güneşlenmek isteyenlerin kurtarıcısı oluyor ve kakao yağıyla brozlaşmak daha kalıcı sonuçlara neden oluyor.
Antioksidan kaynağı olduğu için hücrelerde bulunan serbest radikallerin atılmasını kolaylaştırıyor ve cildin onarılmasına olanak tanıyor.
Cildi nemlendirir.
Kırışık görünümünü azaltır.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kakao yağı kalp damar sağlığını korur. Polifenolik bileşenleri ile inflamasyonu azaltır ve damar sertleşmesini önler.
Kakao yağı saç derisini besleyerek kuru ve yıpranmış saçların canlanmasını ve daha parlak görünmesini sağlar.
Kakao yağı önemli bir metabolizma çalıştırıcıdır. Yaşanabilecek kabızlık veya hazımsızlık sorunlarının başlamadan önlenmesine veya sorunun hafif seyretmesine yardımcı olmaktadır.
Kakao yağı nasıl kullanılır?
Kakao yağı katı olsa da, vücut sıcaklığında kolayca eriyebiliyor. Fakat ilk kez kullanacak olan kişilerin mutlaka kolunun küçük bir bölümünde deneme yapması gerekiyor. 24 saat içinde bu bölgeyi gözlemleyin. Eğer kaşıntı, kabarma ve kızarıklık görünmüyorsa, kakao yağını ölçülü bir şekilde kullanabilirsiniz. Kakao yağını, süt ve bal ile karıştırarak saçınıza uygulayabilirsiniz.
Bronzlaşmak için, güneşlenmeden önce cildinize mutlaka güneş koruyucu krem sürün. Ardından kakao yağını sürerek güneşlenebilirsiniz. Eğer güneş koruyucu krem kullanmazsanız, cildiniz çok hızlı bir şekilde yanacak ve kızarıklık, kaşıntı gibi sorunlara neden olacaktır.