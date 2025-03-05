Doğal gaz faturaları cep yakmasın! İşte, uzmanlardan tasarruf yolları
Havaların soğuması ile birlikte doğalgaz faturaları da artmaya başladı. Ancak doğru yöntemlerle hem ısınabilir hem de faturalarınızı düşürebilirsiniz. İşte doğal gaz tasarrufu için uzmanların önerileri…
1-) YALITIMA ÖNEM VERİN
DIŞ CEPHE YALITIMI (MANTOLAMA)
Binanızın dış cephesine ısı yalıtımı yaptırarak ısı kaybını önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Bu, uzun vadede en etkili tasarruf yöntemlerinden biridir.
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PENCERE VE KAPI İZOLASYONU
Pencere ve kapılarınızdaki boşlukları silikon veya uygun yalıtım malzemeleriyle kapatarak hava akımını engelleyin.
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ÇATI VE ZEMİN YALITIMI
Özellikle müstakil evlerde çatı ve zemin yalıtımı yaparak ısı kaybını önleyebilirsiniz.
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