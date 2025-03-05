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  4. Doğal gaz faturaları cep yakmasın! İşte, uzmanlardan tasarruf yolları

Doğal gaz faturaları cep yakmasın! İşte, uzmanlardan tasarruf yolları

Havaların soğuması ile birlikte doğalgaz faturaları da artmaya başladı. Ancak doğru yöntemlerle hem ısınabilir hem de faturalarınızı düşürebilirsiniz. İşte doğal gaz tasarrufu için uzmanların önerileri…

Doğal gaz faturaları cep yakmasın! İşte, uzmanlardan tasarruf yolları - Sayfa 1

1-) YALITIMA ÖNEM VERİN

DIŞ CEPHE YALITIMI (MANTOLAMA)

Binanızın dış cephesine ısı yalıtımı yaptırarak ısı kaybını önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Bu, uzun vadede en etkili tasarruf yöntemlerinden biridir.

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Doğal gaz faturaları cep yakmasın! İşte, uzmanlardan tasarruf yolları - Sayfa 2

PENCERE VE KAPI İZOLASYONU

 Pencere ve kapılarınızdaki boşlukları silikon veya uygun yalıtım malzemeleriyle kapatarak hava akımını engelleyin.

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Doğal gaz faturaları cep yakmasın! İşte, uzmanlardan tasarruf yolları - Sayfa 3

ÇATI VE ZEMİN YALITIMI

Özellikle müstakil evlerde çatı ve zemin yalıtımı yaparak ısı kaybını önleyebilirsiniz.

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Doğal gaz faturaları cep yakmasın! İşte, uzmanlardan tasarruf yolları - Sayfa 4

2-) KOMBİ BAKIMINI İHMAL ETMEYİN

YILLIK BAKIM

Kombinizin yıllık bakımını yetkili servise yaptırarak verimliliğini artırın. Bakımsız kombiler daha fazla enerji tüketir.

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