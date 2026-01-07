Doğal gaz faturası şimdiden çöpe atıldı: Isınmada yeni sisteme geçiliyor, fatura yarı yarıya inecek

Stockholm'ün Skarpnäck bölgesinde inşa edilen devasa veri merkezi projesi, bilgisayar işlemcilerinin çalışırken ürettiği yüksek ısıyı şehrin ısıtma şebekesine entegre ediyor. Bilgisayar veya sunucu sahibi olanların yakından bildiği ısınma sorunu, geleneksel yöntemlerde cihazları soğutmak için büyük enerji harcanmasına neden olurken; İsveçli mühendisler ise bu ısıyı atmosfere salmak yerine evlere ulaştırmayı tercih ediyor.