Doğal gaz faturası şimdiden çöpe atıldı: Isınmada yeni sisteme geçiliyor, fatura yarı yarıya inecek
Ekoloji ve sürdürülebilir teknolojilerde liderliğini koruyan İsveç, "atık enerji" kavramını tarihe gömmeye hazırlanıyor. Doğal gazla ısınma, yerini şehir kombilerine bırakacak. İşte detaylar…
Isınmanın maliyeti her geçen yıl artarken, bazı gelişmiş ülkeler buna karşı bütçeyi rahatlatacak adımlar atıyor. İsviçre’de, yeni merkezi projesiyle ısınma şeklini baştan aşağı değiştirecek.
Stockholm'ün Skarpnäck bölgesinde inşa edilen devasa veri merkezi projesi, bilgisayar işlemcilerinin çalışırken ürettiği yüksek ısıyı şehrin ısıtma şebekesine entegre ediyor. Bilgisayar veya sunucu sahibi olanların yakından bildiği ısınma sorunu, geleneksel yöntemlerde cihazları soğutmak için büyük enerji harcanmasına neden olurken; İsveçli mühendisler ise bu ısıyı atmosfere salmak yerine evlere ulaştırmayı tercih ediyor.
SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?
Enerji devi Fortum tarafından yürütülen proje, "döngüsel enerji" mantığıyla çalışıyor. Süreç, karmaşık donanımların basit bir fizik kuralıyla sisteme dahil edilmesini kapsayan üç temel aşamadan oluşuyor:
-Isı Üretimi: Veri merkezinde bulunan binlerce sunucu ve bilgisayar, işlem yaparken yüksek miktarda ısı yayar.
-Geri Kazanım: Normalde fanlar aracılığıyla dışarı atılacak olan bu sıcak hava, özel eşanjör sistemleri tarafından yakalanır.
-Dağıtım: Yakalanan ısı, Stockholm'ün mevcut "bölgesel ısıtma şebekesine" aktarılır; yeraltı sıcak su boruları ağı vasıtasıyla evlerin radyatörlerine kadar ulaştırılır.
Projenin ilk etabında, veri merkezinden elde edilen enerjiyle yaklaşık 30.000 hanenin ısıtılması planlanıyor. Sisteme daha fazla veri merkezinin entegre edilmesiyle birlikte, tüm Stockholm'deki konut ve binaların ısıtma ihtiyacının %10'undan fazlasının bu dijital yöntemle karşılanması hedefleniyor.