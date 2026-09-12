Doğal ilaç: Günde 1 fincan ıhlamur içenlerin vücudunda neler değişiyor? İşte kanıtlanmış etkiler

SOLUNUM YOLLARINA VE ÖKSÜRÜĞE ANINDA RAHATLIK

Solunum yolu enfeksiyonlarında ve boğaz hassasiyetlerinde ıhlamur akla gelen ilk bitkidir. Çiçek ve yapraklarındaki müsilaj maddesi, tahriş olmuş boğaz mukozasını yumuşak bir tabaka gibi kaplar. Bu doğal yapı boğazdaki kuruluğu giderirken, inatçı kuru öksürüklerin hafiflemesine de doğrudan yardımcı olur. Göğsü yumuşatarak solunum yollarında biriken salgıların vücuttan daha rahat atılmasını kolaylaştırır. Özellikle limon eşliğinde tüketilen sıcak bir ıhlamur, burun tıkanıklığı gibi konfor düşüren semptomların giderilmesinde etkili bir destekçidir. Kronik farenjit şikayeti olanlar için de boğazı nemli tutmanın en doğal yollarından biri olarak kabul edilir.