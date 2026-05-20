Doğal şifa kaynağı ıhlamurun bilinmeyen yönleri: Kimler için mucize kimler için tehlike?

BİLİNÇLİ TÜKETİLMESİ GEREKEN DOĞAL ANTİOKSİDAN

Geleneksel tıbbın en değerli bitkilerinden biri olan ıhlamur, yüzyıllardır Anadolu topraklarında şifa niyetine kaynatılıp tüketilmektedir. Özellikle soğuk havaların kendini hissettirdiği dönemlerde evlerin vazgeçilmez kokusu haline gelen bu bitki, tam bir antioksidan deposudur. İçeriğindeki uçucu yağlar, flavonoidler ve flavonoid glikozitleri sayesinde vücudu serbest radikallere karşı güçlü bir şekilde korur. Doğru mevsimde toplanıp kurutulan ıhlamur çiçekleri, doğru demlendiğinde adeta doğal bir ilaç gibi çalışmaktadır. Ancak bu bitkinin faydalarından tam anlamıyla yararlanabilmek için kullanım dozuna ve hazırlama şekline azami dikkat göstermek gerekir. Sağlığa olan sayısız katkısının yanında, her bitkisel üründe olduğu gibi ıhlamurun da bilinçsiz kullanımı beklenmedik sorunlara yol açabilir.