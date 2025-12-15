Doğalgaz faturasını yarı yarıya indiren “gizli” tüyo: Pencerelere bunu yapan kombiyi kısıyor
Artan enerji maliyetleri vatandaşın belini bükerken, evdeki ısı kaybının en büyük sorumlusu olan pencereler için devrim niteliğinde bir çözüm önerisi geldi. Uzmanlar, binlerce liralık pencere değişimine gerek kalmadan, sadece basit bir püf noktayla ısı kaybının yüzde 60 oranında engellenebileceğini paylaştı. Siz de vakit kaybetmeden hemen yapabilirsiniz.
Kış aylarında bazı hanelerde elektrik bazı hanelerde ise doğalgaz faturaları fazlasıyla cep yakabiliyor. Milyonlarca insan ısınmak için enerji kullanırken, 2025’te güncel olarak enerji maliyetleri tüm dünyada eleştirilebilir derecede yüksek. Ama birkaç basit adımda faturaları indirmenin yolları bulunuyor. Üstelik pek çok kişi de bu etkili yöntemleri bilmiyor.
Ev sahipleri ve kiracılar, kış aylarında ısınma giderlerini düşürmenin yollarını ararken, DIY (Kendin Yap) ve ev gereçleri uzmanı James Bryant, ezber bozan bir teknik paylaştı. Pencerelere eklenecek "ikincil bir katman" ile evin sıcaklığının anında değiştiği belirtiliyor.
ISI KAYBINA “AKRİLİK KALKAN”
Hanenizde bulunan eski veya yalıtımı zayıf pencereler, ısının dışarı kaçmasının bir numaralı faktörlerinden biri. Ancak pencereleri tamamen değiştirmek (PVC değişimi) oldukça maliyetli ve zahmetli bir iş. Uzman James Bryant, bu noktada "İkincil Akrilik Camlama" yöntemini işaret ediyor. Peki bu yöntem nasıl uygulanıyor?
Bu yöntem, mevcut pencerenin üzerine hafif bir akrilik panel eklenmesiyle uygulanıyor. Bryant, sistemin çalışma mantığını ve etkisini şu sözlerle açıklıyor:
"Mevcut bir pencerenin üzerine hafif bir akrilik panel eklemek, iki yüzey arasında durgun bir hava katmanı hapseder. Bu, doğal bir yalıtım bariyeri oluşturur. Bu işlem, ısı kaybını yüzde 60'a kadar azaltarak, hava akımı yapan eski pencerelerin bile çok daha verimli olmasını sağlar."
KİRACILAR İÇİN KURTARICI
Öte yandan bu yöntemi deneyenler, odaların daha sıcak hissettirdiğini ve pencere kenarlarındaki soğuk hava akımının (cereyan) kesildiğini "neredeyse anında" fark ettiklerini belirtiyor. Ayrıca bu ek katman, camlarda oluşan yoğuşmayı ve buğulanmayı da engelliyor. Sistemin en büyük avantajı ise montaj kolaylığı. Akrilik ikincil camlama, pencerenin iç kısmına monte ediliyor; kırma, dökme veya inşaat pisliği olmuyor. Genellikle birkaç saat içinde tamamlanan bu işlem, tam pencere değişiminden çok daha ucuza mal olduğu için özellikle kiracılar ve eski evlerde oturanlar için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor.