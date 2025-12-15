Doğalgaz faturasını yarı yarıya indiren “gizli” tüyo: Pencerelere bunu yapan kombiyi kısıyor

ISI KAYBINA “AKRİLİK KALKAN”

Hanenizde bulunan eski veya yalıtımı zayıf pencereler, ısının dışarı kaçmasının bir numaralı faktörlerinden biri. Ancak pencereleri tamamen değiştirmek (PVC değişimi) oldukça maliyetli ve zahmetli bir iş. Uzman James Bryant, bu noktada "İkincil Akrilik Camlama" yöntemini işaret ediyor. Peki bu yöntem nasıl uygulanıyor?

Bu yöntem, mevcut pencerenin üzerine hafif bir akrilik panel eklenmesiyle uygulanıyor. Bryant, sistemin çalışma mantığını ve etkisini şu sözlerle açıklıyor:

"Mevcut bir pencerenin üzerine hafif bir akrilik panel eklemek, iki yüzey arasında durgun bir hava katmanı hapseder. Bu, doğal bir yalıtım bariyeri oluşturur. Bu işlem, ısı kaybını yüzde 60'a kadar azaltarak, hava akımı yapan eski pencerelerin bile çok daha verimli olmasını sağlar."