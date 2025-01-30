Doğalgaz faturasını yarı yarıya indiren yöntemler: Uzmanlar püf noktaları paylaştı, mutlaka deneyin
Yüksek maliyetli doğalgaz faturalarını birkaç basit adımla düşürmek mümkün. İşte uzmanlara göre yapılması gereken püf noktalar.
Kışın vatandaşların ısınmak için kullandığı en önemli sistemlerden biri doğalgaz. Sıcak suyun yanı sıra peteklerle evin de sıcak kalmasını sağlayan bu sistem, kış aylarının en iyi ısınma yöntemlerinden biri. Ancak kış aylarında artan doğalgaz fiyatları, tüketicinin de cebini zorluyor.
Neyse ki birkaç adımda doğalgaz faturalarını düşürmek mümkün. Peki neler yapılması gerekiyor? Uzmanlar püf noktaları paylaştı.
Raporlara göre Türkiye'de tüketilen enerjinin 3'te 1'i bina sektöründe kullanılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2024-2030 yıllarını kapsayan 2. Ulusal Enerji Verimliliği Planı kapsamında tüm sektörlerde enerji verimliliğine yönelik 20,2 milyar dolar yatırım yapılması ve 37,1 milyon ton eşdeğer petrol (TEP) tasarruf sağlanması hedefleniyor. Diğer yandan bina sektöründe ise 7,7 milyar dolar yatırımla 12,8 milyon TEP tasarruf sağlanması bekleniyor.
Özellikle soğuk bölgelerde yaşayan vatandaşlar doğalgaz ile ısınırken, uzmanlar basit tedbirler alınarak fatura maliyetlerini düşürmenin yollarını paylaştı.