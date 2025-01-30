Doğalgaz faturasını yarı yarıya indiren yöntemler: Uzmanlar püf noktaları paylaştı, mutlaka deneyin

Kışın vatandaşların ısınmak için kullandığı en önemli sistemlerden biri doğalgaz. Sıcak suyun yanı sıra peteklerle evin de sıcak kalmasını sağlayan bu sistem, kış aylarının en iyi ısınma yöntemlerinden biri. Ancak kış aylarında artan doğalgaz fiyatları, tüketicinin de cebini zorluyor.

Neyse ki birkaç adımda doğalgaz faturalarını düşürmek mümkün. Peki neler yapılması gerekiyor? Uzmanlar püf noktaları paylaştı.