Doğanın en ferahlatıcı reçetesi: Neden her evde bir şişe portakal yağı olmalı?

ANKSİYETE VE STRESLE SAVAŞAN AROMATERAPİ GÜCÜ

Günlük hayatın getirdiği yoğun stres ve kaygı bozuklukları üzerinde portakal yağının yatıştırıcı etkisi küçümsenemeyecek kadar fazladır. Aromaterapi cihazları veya buhurdanlık yoluyla solunduğunda, doğrudan limbik sistemi uyararak serotonin hormonunun salgılanmasını tetikler. Yapılan araştırmalar, bu ferah kokunun nabız hızını düşürdüğünü ve kortizol seviyesini dengelediğini kanıtlamaktadır. Sadece koklamak bile zihinsel bir boşalma sağlayarak uykusuzluk çeken bireyler için derin bir dinlenme evresi başlatır. Panik atak anlarında avuç içine damlatılan bir damla yağın koklanması, sinir sistemini saniyeler içinde stabilize edebilmektedir.