Doğanın en ferahlatıcı reçetesi: Neden her evde bir şişe portakal yağı olmalı?
Doğanın bizlere sunduğu en ferahlatıcı şifa kaynaklarından biri olan portakal yağı, sadece kokusuyla değil, eklem ağrılarından cilt yenilemeye kadar pek çok alanda modern tıbba yardımcı bir mucize sunuyor.
EKLEM VE KAS AĞRILARINDA DOĞAL BİR AĞRI KESİCİ
Portakal yağının en dikkat çekici özelliklerinden biri, vücuttaki enflamasyonu azaltarak kronik ağrılara müdahale edebilmesidir. Özellikle diz, omuz ve bel bölgelerinde meydana gelen eklem ağrılarında, bölgeye masaj yoluyla uygulandığında kan dolaşımını anında hızlandırır. İçeriğindeki monoterpenler sayesinde kas spazmlarını çözerken, bölgedeki sinir uçlarını rahatlatarak ağrı eşiğini yükseltir. Meğer yıllardır çektiğiniz o sızılar için bu uçucu yağ, en etkili ve doğal destekçilerden biriymiş. Düzenli kullanımda, sertleşmiş kas dokularının esnekliğini geri kazanmasına yardımcı olduğu klinik çalışmalarla da desteklenmektedir.
ANKSİYETE VE STRESLE SAVAŞAN AROMATERAPİ GÜCÜ
Günlük hayatın getirdiği yoğun stres ve kaygı bozuklukları üzerinde portakal yağının yatıştırıcı etkisi küçümsenemeyecek kadar fazladır. Aromaterapi cihazları veya buhurdanlık yoluyla solunduğunda, doğrudan limbik sistemi uyararak serotonin hormonunun salgılanmasını tetikler. Yapılan araştırmalar, bu ferah kokunun nabız hızını düşürdüğünü ve kortizol seviyesini dengelediğini kanıtlamaktadır. Sadece koklamak bile zihinsel bir boşalma sağlayarak uykusuzluk çeken bireyler için derin bir dinlenme evresi başlatır. Panik atak anlarında avuç içine damlatılan bir damla yağın koklanması, sinir sistemini saniyeler içinde stabilize edebilmektedir.
CİLTTEKİ KOLAJEN ÜRETİMİNİ TETİKLEYEN GENÇLİK İKSİRİ
Yaşlanma belirtileri ve ince çizgilerle savaşan portakal yağı, yüksek C vitamini içeriği sayesinde tam bir cilt dostudur. Cilt bariyerini güçlendirirken kolajen üretimini artırarak dokunun daha sıkı ve gergin görünmesini sağlar. Antioksidan özelliği ile serbest radikallerin cilde verdiği hasarı onarır ve cilde doğal bir parlaklık kazandırır. Akneye meyilli ciltlerde bakteri oluşumunu engelleyerek sivilcelerin daha hızlı sönmesine ve iz kalmamasına yardımcı olur. Özellikle gece bakım rutinlerine eklendiğinde, hücre yenilenmesini gece boyunca maksimum seviyeye çıkararak sabah taze bir ciltle uyanmanızı sağlar.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLEYEN METABOLİZMA DESTEĞİ
Bağırsak hareketliliği ve mide rahatsızlıkları konusunda portakal yağı geleneksel tıpta sıkça başvurulan bir yöntemdir. Karın bölgesine dairesel hareketlerle masaj yapılarak uygulandığında, bağırsak gazlarının dışarı atılmasını ve şişkinliğin inmesini kolaylaştırır. Mide asidini dengeleme özelliği sayesinde hazımsızlık kaynaklı yanmaları hafifletmede oldukça başarılı sonuçlar verir. Metabolizmayı canlandırarak vücudun yağ yakım sürecine dolaylı yoldan destek olduğu da bilinen gerçekler arasındadır. Meğer sindirim sistemi yavaş çalışanlar için bu uçucu yağ, bağırsak florasını uyaran doğal bir itici güçmüş.