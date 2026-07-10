Doğanın en güçlü kalkanı: Arıların mucizesi propolis nasıl tüketilir?

PROPOLİS NEDİR?

Arıların bitkilerin tomurcuk, yaprak ve gövdelerinden topladığı reçinemsi maddeleri kendi enzimleriyle işlemesi sonucu propolis oluşur. Halk arasında "arı tutkalı" veya "arı zamkı" olarak da bilinen bu özel madde, koyu kahverengi tonlarında yapışkan bir yapıya sahiptir. İşçi arılar bu özel salgıyı kovan içindeki çatlakları kapatmak ve peteklerin kenarlarını sağlamlaştırmak için kullanırlar. En önemli görevi ise kovanı dışarıdan gelebilecek bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmalara karşı tamamen sterilize etmektir. İnsanlık tarihi boyunca geleneksel tıbbın en değerli ham maddelerinden biri olarak kabul görmüştür.