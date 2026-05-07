Doğanın mucize reçetesi: Her gün bir avuç fındık yemeniz için 10 hayati neden!

GÜNDE NE KADAR FINDIK YEMELİYİZ?

Sağlıklı bir birey için ideal günlük fındık tüketimi uzmanlar tarafından "bir avuç" olarak sınırlandırılmıştır. Bu miktar, kişinin el boyutuna göre değişse de ortalama 25-30 grama, yani tam olarak 15 ila 20 adet fındığa tekabül eder. Bir avuç fındık yaklaşık 180 kalori içerir ve bu miktar vücudun günlük E vitamini ihtiyacının büyük kısmını karşılar. Porsiyon kontrolünü aşmak, fayda yerine kilo artışına neden olabileceği için 20 adet sınırı hayati önem taşır.