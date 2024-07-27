Doğanın mucizesi! Pazının muhteşem faydaları

Kemik gelişimini destekler

Pazı, güçlü bir kalsiyum kaynağıdır ve kemik gelişimini destekler. Diş ve kemiklerin daha sağlıklı şekilde oluşması için hem gebelik döneminde hem de katı gıdaya geçiş döneminde annelere kolaylık sağlar. Anneler, 6 aydan sonra pazılı yemekleri güvenle verebilir.