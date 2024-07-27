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  4. Doğanın mucizesi! Pazının muhteşem faydaları

Doğanın mucizesi! Pazının muhteşem faydaları

Kalsiyum, magnezyum, demir, folik asit, A, K ve C vitamini bakımından oldukça zengin olan pazı koyu yeşil renkli, iri ve geniş yapraklı bir besindir. Peki, pazının sağlığa faydaları nelerdir? İşte, pazının bilinmeyen faydaları...

Doğanın mucizesi! Pazının muhteşem faydaları - Sayfa 1

PAZININ FAYDALARI

Ağrı kesici özelliğe sahiptir

Pazı, kas ve kemik ağrılarını hafifletir. Pazıda bulunan vitaminler, kan dolaşımını hızlandırarak baş ağrısı ve kemik ağrısını yok eder.

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Doğanın mucizesi! Pazının muhteşem faydaları - Sayfa 2

Demir deposudur

Pazı, düzenli tüketildiğinde kırmızı kan hücresi üretimini destekleyerek kansızlıkla mücadelede etkili olabiliyor. 100 gramında yaklaşık 3 mg demir barındıran pazı, demir eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan yorgunluk ve halsizlik gibi semptomları da hafifletir.

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Doğanın mucizesi! Pazının muhteşem faydaları - Sayfa 3

Enfeksiyonu giderir

İçeriğindeki flavonoid ve kaempferol gibi antioksidan bileşikler sayesinde sistit durumunda enfeksiyonu temizler.

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Doğanın mucizesi! Pazının muhteşem faydaları - Sayfa 4

Kemik gelişimini destekler

Pazı, güçlü bir kalsiyum kaynağıdır ve kemik gelişimini destekler. Diş ve kemiklerin daha sağlıklı şekilde oluşması için hem gebelik döneminde hem de katı gıdaya geçiş döneminde annelere kolaylık sağlar. Anneler, 6 aydan sonra pazılı yemekleri güvenle verebilir.

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