Doğanın verdiği mucize: Badem yağı ile gençliğin şifresini çözün!

CİLTTE DERİNLERDEN GELEN NEM

Kuru ve nemsiz bir cilt yapısına sahipseniz bu yağ tam size göredir. Gözenekleri tıkamadan alt katmanlara kadar ulaşır ve yoğun bir hidrasyon sağlar. Özellikle sert kış günlerinde pullanmayı tamamen bitirir. Teninizde gün boyu süren ipeksi bir yumuşaklık hissi bırakır. Düzenli kullanımda ise cildin elastikiyetini belirgin bir şekilde artırır.