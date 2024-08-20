Doktorlar, bakanlığa seslendi: Yasa dışı ilaç satışları alarm veriyor

Bu tür paylaşımların, sisteme sızan kötü niyetli eczane çalışanları tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Dr. Oruç, "Doktorların ve eczacıların çoğu bu durumdan haberleri olmadan, bağımlılık yapıcı ve uyuşturucu etkisi olan ilaçlar internette satılıyor. Bu durum, halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor" dedi.