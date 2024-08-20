Doktorlar, bakanlığa seslendi: Yasa dışı ilaç satışları alarm veriyor
Son dönemde sahte reçete ve sahte rapor operasyonları yapılırken sosyal medya üzerindeki gruplardan yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçların reçetelendirildiği ortaya çıktı. Uzmanlar, reçete yazan dolandırıcılara karşı bakanlığı uyardı.
Türkiye'deki doktorlar, artan sahte reçete ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı ilaç satışları konusunda alarm veriyor.
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç, sosyal medya platformlarından birinde yapılan "Reçete ile alınabilen ilaçlar adınıza reçetelendirilir" şeklindeki paylaşımlara işaret ederek, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı.
"Uyuşturucu etkisi olan ilaçlar satılıyor"
Dr. Oruç, bir Telegram grubu üzerinden yapılan ve "Reçete ile alınabilen ilaçlar adınıza reçetelendirilir" şeklindeki paylaşımlara dikkat çekti.
Bu tür paylaşımların, sisteme sızan kötü niyetli eczane çalışanları tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Dr. Oruç, "Doktorların ve eczacıların çoğu bu durumdan haberleri olmadan, bağımlılık yapıcı ve uyuşturucu etkisi olan ilaçlar internette satılıyor. Bu durum, halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor" dedi.