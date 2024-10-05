Doktorlar öneriyor: Bu besinler böbreklerinizi temizliyor! İşte, böbrekleri temizleyen besinler

KIRMIZI ELMA

Kırmızı elma; potasyum, fosfor, kalsiyum, çinko, demir, A, B grubu vitaminler ve C vitamini gibi mineral ve vitaminler içermektedir. İçerdiği besin değerleri ve lifler sayesinde böbreklerin en önemli fonksiyonlarından biri olan filtreleme işlevine destek olur. Elma, böbrekleri detoksifiye etmek ve temizlemek için harika bir besindir.