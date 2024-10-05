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  4. Doktorlar öneriyor: Bu besinler böbreklerinizi temizliyor! İşte, böbrekleri temizleyen besinler

Doktorlar öneriyor: Bu besinler böbreklerinizi temizliyor! İşte, böbrekleri temizleyen besinler

Fasulye biçiminde olan, belin üstünde omurganın iki tarafında bulunan böbrekler, vücudumuzda bir süzgeç görevi görür. Böbreklerin vücuttaki temel görevi, kanı zararlı maddelerden temizlemektir. Böbrekler günlük ortalama 180 litre kan süzerler. Peki, böbrek sağlığımızı nasıl korumalıyız? Hangi besinler böbreklere iyi gelir? İşte detaylar…

Doktorlar öneriyor: Bu besinler böbreklerinizi temizliyor! İşte, böbrekleri temizleyen besinler - Sayfa 1

SU

Vücudumuzdaki atık maddelerin idrar şeklinde atılmasını sağlayan su günde en az 2 litre tüketilmelidir. Üroloji uzmanları, günlük su tüketiminin artırılmasının, böbrek ve üreter taşlarının oluşumunu engellemek adına etkili olduğunu, Günde en az 2 litre idrar çıkartacak kadar sıvı tüketilmesi, idrarın seyrelmesine, taş oluşumunun engellenmesine veya mevcut taşların boyutlarının büyümemesine yardımcı olduğunu belirtiyorlar.

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Doktorlar öneriyor: Bu besinler böbreklerinizi temizliyor! İşte, böbrekleri temizleyen besinler - Sayfa 2

KIRMIZI ELMA

Kırmızı elma; potasyum, fosfor, kalsiyum, çinko, demir, A, B grubu vitaminler ve C vitamini  gibi mineral ve vitaminler içermektedir. İçerdiği besin değerleri ve lifler sayesinde böbreklerin en önemli fonksiyonlarından biri olan filtreleme işlevine destek olur. Elma, böbrekleri detoksifiye etmek ve temizlemek için harika bir besindir.

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Doktorlar öneriyor: Bu besinler böbreklerinizi temizliyor! İşte, böbrekleri temizleyen besinler - Sayfa 3

BALIK

American Journal of Kidney Diseases'da yayınlanan 2008 tarihli bir araştırmaya göre, balık tüketimi, şeker hastalığı olan kişilerde idrarda anormal protein seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Böbrekler için en iyi balık türleri somon, gökkuşağı alabalığı, uskumru, ringa balığı ve ton balığıdır.

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Doktorlar öneriyor: Bu besinler böbreklerinizi temizliyor! İşte, böbrekleri temizleyen besinler - Sayfa 4

BALKABAĞI

Balkabağı, içerisinde yer alan kalsiyum ile böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Taze bal kabağını rendeleyerek salata gibi tüketmek hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenektir.

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