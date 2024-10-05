Doktorlar öneriyor: Bu besinler böbreklerinizi temizliyor! İşte, böbrekleri temizleyen besinler
Fasulye biçiminde olan, belin üstünde omurganın iki tarafında bulunan böbrekler, vücudumuzda bir süzgeç görevi görür. Böbreklerin vücuttaki temel görevi, kanı zararlı maddelerden temizlemektir. Böbrekler günlük ortalama 180 litre kan süzerler. Peki, böbrek sağlığımızı nasıl korumalıyız? Hangi besinler böbreklere iyi gelir? İşte detaylar…
SU
Vücudumuzdaki atık maddelerin idrar şeklinde atılmasını sağlayan su günde en az 2 litre tüketilmelidir. Üroloji uzmanları, günlük su tüketiminin artırılmasının, böbrek ve üreter taşlarının oluşumunu engellemek adına etkili olduğunu, Günde en az 2 litre idrar çıkartacak kadar sıvı tüketilmesi, idrarın seyrelmesine, taş oluşumunun engellenmesine veya mevcut taşların boyutlarının büyümemesine yardımcı olduğunu belirtiyorlar.
KIRMIZI ELMA
Kırmızı elma; potasyum, fosfor, kalsiyum, çinko, demir, A, B grubu vitaminler ve C vitamini gibi mineral ve vitaminler içermektedir. İçerdiği besin değerleri ve lifler sayesinde böbreklerin en önemli fonksiyonlarından biri olan filtreleme işlevine destek olur. Elma, böbrekleri detoksifiye etmek ve temizlemek için harika bir besindir.
BALIK
American Journal of Kidney Diseases'da yayınlanan 2008 tarihli bir araştırmaya göre, balık tüketimi, şeker hastalığı olan kişilerde idrarda anormal protein seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Böbrekler için en iyi balık türleri somon, gökkuşağı alabalığı, uskumru, ringa balığı ve ton balığıdır.
BALKABAĞI
Balkabağı, içerisinde yer alan kalsiyum ile böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Taze bal kabağını rendeleyerek salata gibi tüketmek hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenektir.