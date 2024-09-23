Domates ve salatalığı birlikte tüketenlerin dikkatine... Çoğu kişi bu zararından habersiz

Beslenme uzmanları, domates ve salatalığı ayrı ayrı yemenin sindirim sistemi sağlığı bakımından çok daha yararlı olduğunun altını çizmektedir. Böylelikle sindirim rahatsızlıkları en aza indirilir ve daha uyumlu bir beslenme düzenine geçiş sağlanır