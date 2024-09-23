Domates ve salatalığı birlikte tüketenlerin dikkatine... Çoğu kişi bu zararından habersiz
Domates ve salatalık sofraların en çok tüketilen sağlıklı ürünlerdir. Ancak birlikte tüketildiklerinde sindirim sorunlarına yol açabilirler
Domatesin içerisinde bulunan asit ile salatalıktaki sindirimi zorlayan özellikleri tüketenlerde sorunlara neden olabilir. İşte bu noktada mide hazımsızlıkları ve sindirim rahatsızlıkları ortaya çıkabilir.
Aynı zamanda, domates ve salatalık aynı anda tüketildiğinde vücut üzerinde asit-baz uyumsuzluğuna yo açabilir. Dolayısıyla sindirim sisteminin periyodik çalışmamasına ve pH dengesinin kaybolmasına neden olabilir. İlerleyen dönemlerde ise bu durum ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir.
Beslenme uzmanları, domates ve salatalığı ayrı ayrı yemenin sindirim sistemi sağlığı bakımından çok daha yararlı olduğunun altını çizmektedir. Böylelikle sindirim rahatsızlıkları en aza indirilir ve daha uyumlu bir beslenme düzenine geçiş sağlanır
CANAN KARATAY UYARMIŞTI
Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay da domates ve salatalığının bir arada tüketilmesinin zararlarına dikkat çekti.