Dünya lezzetlerini solladı, ilk sırada: 'Dünyanın en iyi ekmeği' seçilen Bafra pidesinin sırrı
Ne İtalya, ne Brezilya, ne de Kolombiya, hiçbir ülkenin yemeği Bafra pidesini geçemedi. Tadı dünyadaki lezzet otoriteleri tarafından da tescillenen Samsun’un coğrafi işaretli yiyeceklerinden ‘Bafra pidesi’ lezzetiyle olduğu kadar hazırlanışı ve pişirilmesi ile de diğer pidelerden ayrılıyor.
‘Dünyanın En İyi Yemekleri Listesi’nde ‘En İyi Ekmekler’ kategorisinde ilk 2 sırayı Samsun’a ait lezzetler paylaştı. Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan Taste Atlas'ın ‘Top Ten Breads’ listesinde ilk 2 sırayı Bafra ve Samsun pideleri aldı.
Bafra Pidesi ve Samsun Pidesi adıyla listede ilk 2 sırada yer alan Samsun lezzetleri, Brezilya’nın 'pao de queijo'sunu, Malezya’nın 'roti canai'sini, Kolombiya’nın 'pan de bono'sunu, Azerbaycan’ın 'quta'bını, İtalya’nın 'piadina romagno'lasını ve Hindistan’ın 'butter garlic naan' ile 'amritsari kulcha'sını geride bıraktı.
Lezzeti ile dünyayı da hayran bırakan pidelerin sırrını Samsun’daki pide ustası Necati Koçak anlattı.
Bafra pidesinin şekil olarak kano ya da şeker kamışına benzediğini, 1 metre uzunluğundaki pidenin kalınlığının 2,5 santim olduğunu ifade eden Koçak, 1 gün dinlendirilen mayalı hamurun iç harcının yağsız pişmiş kıyma ile çiğ ince doğranmış soğanla hazırlandığını, soğanların fırında hamurun içinde pişerek pideye lezzet kattığını ve 25 dakika piştikten sonra çıtır pidenin üstüne sürülen köy tereyağının da son rötuş olduğunun altını çizdi.