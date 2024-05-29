Dünya lezzetlerini solladı, ilk sırada: 'Dünyanın en iyi ekmeği' seçilen Bafra pidesinin sırrı

Bafra pidesinin şekil olarak kano ya da şeker kamışına benzediğini, 1 metre uzunluğundaki pidenin kalınlığının 2,5 santim olduğunu ifade eden Koçak, 1 gün dinlendirilen mayalı hamurun iç harcının yağsız pişmiş kıyma ile çiğ ince doğranmış soğanla hazırlandığını, soğanların fırında hamurun içinde pişerek pideye lezzet kattığını ve 25 dakika piştikten sonra çıtır pidenin üstüne sürülen köy tereyağının da son rötuş olduğunun altını çizdi.