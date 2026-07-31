Dünya neye uğradığı şaşırdı! İşte temmuz ayına damga vuran 5 tuhaf olay
Dünyada pek çok siyasi gelişmenin yanı sıra çeşitli ülkelerde insanları bazen şaşırtan, bazen de güldüren sıra dışı ve tuhaf olaylar yaşanıyor. İşte dünya genelinde temmuzda kayıtlara geçen 5 ilginç olay...
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun büyükşehir yönetimi, şirket çalışanlarını takım elbise ve kravat yerine tişört, spor ayakkabı ve şort gibi daha rahat kıyafetler giymeye teşvik etti.
Uygulamanın yaklaşık 4 ay devam etmesinin ardından şirketlerde çalışan bazı kadınlar, "iş arkadaşlarının bacak kıllarını görmek zorunda kalmaktan rahatsızlık duyduklarını" dile getirerek, bu durumu "bacak kılı tacizi" terimiyle nitelendirdi.
Tokyo Büyükşehir Belediyesi yetkilisi Noboru Watanabe, "Şiddetli sıcaklarda insanlara ne giymeleri gerektiğini söylemek yerine, onlara daha fazla seçenek sunmak istiyoruz. İş kıyafeti kimseyi rahatsız etmediği sürece herhangi bir sorun olmamalıdır." dedi.
Japonya'da faaliyet gösteren şirket, ülkede giderek artan yaz sıcaklıklarına çözüm olarak "insan buzdolabı"nı tanıttı.
"İnsan buzdolabı" olarak pazarlanan, standart otomat makinesi boyutundaki "Do Hiemon Box"un içine bir kişi sığabiliyor.
Kutunun içi 15 santigrat derece sıcaklıkta tutuluyor ve içeri giren kişinin başı, boynu, omuzları ve sırtına soğuk hava püskürtülüyor.
Kutu, yaz sıcağında iş yerleri ve diğer kamusal alanlarda kullanılmak üzere pazarlanıyor.
Şirket, bu kutuların vücudu hızla soğutarak sıcak çarpması belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini belirtti.
Arjantin'in Toledo kentinde uçuş eğitimi veren pilot, hareket halindeki uçağın kapısından atlayarak hayatını kaybetti.
Pilotun uçuş eğitimi verdiği öğrenci ise uçağı tek başına indirmek zorunda kaldı.
Arjantin savcılığının açıklamasına göre, olayın ardından 42 yaşındaki uçuş eğitmeni Leandro Andres Bertazzo'nun cansız bedenine ulaşıldı.