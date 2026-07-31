Dünya neye uğradığı şaşırdı! İşte temmuz ayına damga vuran 5 tuhaf olay

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun büyükşehir yönetimi, şirket çalışanlarını takım elbise ve kravat yerine tişört, spor ayakkabı ve şort gibi daha rahat kıyafetler giymeye teşvik etti.

Uygulamanın yaklaşık 4 ay devam etmesinin ardından şirketlerde çalışan bazı kadınlar, "iş arkadaşlarının bacak kıllarını görmek zorunda kalmaktan rahatsızlık duyduklarını" dile getirerek, bu durumu "bacak kılı tacizi" terimiyle nitelendirdi.

Tokyo Büyükşehir Belediyesi yetkilisi Noboru Watanabe, "Şiddetli sıcaklarda insanlara ne giymeleri gerektiğini söylemek yerine, onlara daha fazla seçenek sunmak istiyoruz. İş kıyafeti kimseyi rahatsız etmediği sürece herhangi bir sorun olmamalıdır." dedi.