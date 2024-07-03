Dünya turu yapan Fransız aile Konya'da kaybolan kedileri Ruby'i bulana bin Euro verecek

Kedilerinin yaklaşık 40 gün önce yine sabah çıktığını ancak geri dönmediğini kaydeden Bonnat, "Aramaya başladık ve haftalar geçti, kedimizi kaybettik. Çok üzgünüz ve herkesin yardımlarını bekliyoruz. İki hafta boyunca çocuklar sınavlarına çalışırken burada kaldık. Sınavları çevrim içi olarak verdiler. Fransa'ya gittik ve tekrar buraya geldik, tekrar aramaya başladık, onu bulmaya çalıştık." dedi.