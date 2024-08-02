Dünyaca ünlü oyuncu Bodrum’da Beşiktaş formasını giydi, böyle poz verdi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatil yapan dünyaca ünlü aktris Sharon Stone, Beşiktaş formasıyla poz verdi.
Golden Globe'un ilk kez Amerika dışında vereceği ‘International Icon Award’ ödülünü almak için Bodrum'a gelen Sharon Stone ödül gecesi öncesi Bodrum'da Beşiktaş Kongre üyesi Barbaros Tapan'la yat gezisine çıktı.
Tapan, Başkan Hasan Arat'ın Sharon Stone'a özel olarak hazırlattığı yeni sezon formalarını Başka Arat adına Sharon Stone'a hediye etti.
Beşiktaş formasını çok beğenen Stone, Beşiktaş tarihi hakkında bilgi aldı.
Sharon Stone, formayı giyerek Beşiktaş taraftarlarına sevgilerini yolladı.