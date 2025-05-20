Dünyada 3. sıradayız: 21 şehir listeye girdi! Zirvedeki il 233 mavi bayraklı plajla ilk sırayı kaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin bu yıl dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip 3'üncü ülkesi olduğunu belirterek "577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi, 8 bireysel yat... Antalya'mız 233 plajla bu başarıya yine liderlik ediyor." ifadelerini kullandı.