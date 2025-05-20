Dünyada 3. sıradayız: 21 şehir listeye girdi! Zirvedeki il 233 mavi bayraklı plajla ilk sırayı kaptı
Türkiye, 2025 yılında 577 plajla Mavi Bayraklı plaj sayısında dünya üçüncüsü olurken, toplam 21 il listede yer aldı. 233 mavi bayraklı plajla zirvedeki şehir bu yılda değişmedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin bu yıl dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip 3'üncü ülkesi olduğunu belirterek "577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi, 8 bireysel yat... Antalya'mız 233 plajla bu başarıya yine liderlik ediyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) başta olmak üzere tüm paydaşları ve çevre hassasiyetiyle bu başarıya katkı sunan vatandaşları tebrik eden Ersoy, "Mavi Bayrak, ülkemize çok yakışıyor. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.
İşte mavi bayraklı plajların olduğu iller...